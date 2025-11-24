Saborea Lanzarote 2026 contará con una comisión de seguimiento

El Cabildo de Lanzarote, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) y la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo (EPEL-CACT) firmaron ayer un convenio para desarrollar las acciones previstas en el Plan Estratégico del Producto Enogastronómico de Lanzarote y La Graciosa y coordinar la organización del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote 2026.

El encuentro con el sector enogastronómico insular, celebrado previamente a la firma en el Monumento al Campesino, sirvió para que los representantes y agentes del sector coincidieran en destacar la importancia del Festival Saborea Lanzarote como plataforma para dar visibilidad a los productos locales, auténtica seña de identidad de la isla. Subrayaron que esta iniciativa no solo impulsa la promoción del producto local, sino que también fortalece la cohesión del sector, genera oportunidades económicas y refuerza la proyección cultural y turística de Lanzarote y La Graciosa.

Tras la firma, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló: «El sector primario y nuestra cultura gastronómica forman parte esencial de la identidad insular. Este convenio nos permite avanzar en un modelo de desarrollo que cuida el territorio, genera oportunidades y refuerza el valor de lo local. La enogastronomía es hoy una vía real para diversificar, para crear empleo y para mostrar al mundo un destino sostenible que respeta su paisaje y su tradición».

«Con este acuerdo garantizamos que esta cita, que alcanzó el año pasado un impacto económico de 12 millones de euros, continúe creciendo y consolidándose a nivel nacional e internacional», añadió el presidente insular

El convenio establece la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Cabildo de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote y la EPEL-CACT, que será el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo, la correcta coordinación entre las partes y la evaluación de las acciones ejecutadas. Asimismo, define con claridad las responsabilidades de cada entidad en materia de contratación administrativa, supervisión técnica y gestión operativa, de modo que cada institución asume la financiación directa de las actuaciones que le correspondan, sin que exista transferencia económica entre las partes.

El convenio también regula la colaboración entre las partes para el desarrollo del próximo Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote 2026, que se celebrará previsiblemente entre los días 28 y 29 de noviembre en Teguise.