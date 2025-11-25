El Cabildo de Lanzarote recuerda a las víctimas de la violencia de género con un minuto de silencio

El Cabildo de Lanzarote conmemoró este martes, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un emotivo minuto de silencio frente a su sede institucional, en el que participaron representantes políticos, trabajadores y ciudadanos.

Este acto simbólico se realizó a las 11:00 horas como muestra de rechazo y solidaridad con las víctimas de la violencia machista. La manifestación del Foro contra la Violencia de Género de Lanzarote recorrerá desde las 18.30 horas de esta tarde, el tramo entre Las Cuatro Esquinas y la Casa Amarilla, en la Calle Real, donde se leerá un manifiesto.

Un gesto de rechazo institucional

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó la relevancia de este tipo de actos como una forma de visibilizar la violencia de género y reafirmar el compromiso de la institución en la lucha contra esta problemática. Betancort aseguró que "la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad", subrayando que es esencial seguir trabajando para proporcionar recursos y apoyo a las víctimas de este flagelo.

La necesidad de seguir trabajando en la prevención

El consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, también estuvo presente en la ceremonia, y utilizó su intervención para hacer un llamamiento claro a la sociedad: "Hoy, 25 de noviembre, decimos alto y claro, basta ya", expresó. Acuña recordó que, desde que existen registros oficiales en España, han sido 1.333 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales 38 ocurrieron este año, dejando a su vez 20 niños huérfanos debido a la violencia machista.

El consejero destacó la importancia de continuar con las acciones de sensibilización, así como de reforzar los esfuerzos en prevención. "Tenemos que seguir reivindicando con firmeza, unidos y unidas, para erradicar esta situación tan horrible que padecemos", manifestó Acuña, quien insistió en que la prevención, la concienciación y el apoyo a las víctimas son claves para lograr un cambio real.

Cartel de la convoctoria de la manifestación del 25N en Lanzarote / La Provincia

Un lazo violeta como símbolo de compromiso

Durante el acto, el Cabildo también entregó lazos violetas, un símbolo ampliamente reconocido en la lucha contra la violencia de género, para que los asistentes pudieran llevarlo como muestra visible de su apoyo a la causa. Además, se invitó a la ciudadanía a sumarse a la manifestación en Arrecife, convocada por el Foro contra la Violencia de Género de Lanzarote, que comenzará a las 18:30 horas en las Cuatro Esquinas y finalizará en la Casa Amarilla. En este evento, se leerá un manifiesto en contra de la violencia machista y se realizará una performance en homenaje a las víctimas.

Una programación de sensibilización durante todo el mes

Este acto se enmarca dentro de una programación más amplia organizada por el Cabildo de Lanzarote para sensibilizar a la población sobre la violencia de género. Durante todo el mes de noviembre, la institución ha promovido diversas actividades de concienciación, como la XIII Carrera contra la Violencia de Género, la jornada de lucha canaria femenina titulada "Mujeres de arena y fuerza", el monólogo-taller de Marina Marroquí titulado "Eso no es sexo", y el proyecto educativo "Teatro que cura". Todas estas iniciativas buscan reforzar la prevención y ofrecer herramientas para reconocer y erradicar la violencia machista desde una perspectiva educativa y social.

La jornada del 25 de noviembre subraya, una vez más, la importancia de seguir trabajando juntos como sociedad para eliminar esta lacra que afecta a miles de mujeres cada año. La violencia de género es una de las problemáticas más graves y extendidas a nivel global, y actos como el realizado por el Cabildo de Lanzarote sirven para mantener viva la lucha por la igualdad y la justicia.