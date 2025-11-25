La fiscal mantiene 13 años de cárcel para el hombre que mató al ladrón de su móvil en Lanzarote

La fiscal ha mantenido su petición inicial de 13 años de cárcel para Manuel Esteban Montoro, el jubilado de 69 años que el 25 de julio de 2023 mató de tres puñaladas a un hombre en una cafetería de Playa Blanca, en Lanzarote, por haberle robado el teléfono móvil. Las acusaciones han rechazado el acuerdo de 10 años de cárcel, la pena mínima, que pedía la defensa debido a que, después de cometer el crimen, el homicida confeso se deshizo del cuchillo ensangrentado y se escondió en un complejo hotelero para que no le encontrase la policía.

Todo el suceso fue presenciado por dos personas que se encontraban en los alrededores y que declararon este martes en la última sesión del juicio que se sigue ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Las Palmas. La primera de ellas, una viandante que se disponía a entrar en un supermercado de la calle Correillo donde ocurrieron los hechos sobre las 20:30 horas, pudo observar en una cafetería cercana una discusión entre dos hombres que "parecía que estaban golpeándose" y a continuación vio cómo la víctima, Daniel García, caía al suelo.

C. A. C.

"Mi instinto fue seguir al varón que se iba", declaró la testigo, que tomó esta decisión al tiempo que se mantenía al teléfono con la Guardia Civil y describía los rasgos del homicida y la ropa que llevaba puesta. En un momento dado, llegó a ver cómo este lanzaba el cuchillo ensangrentado que había empleado para cometer el crimen hacia el techo de una vivienda, mientras repetía que le habían robado el móvil.

Una viandante lo siguió después de cometer el crimen y guio a los agentes hasta el lugar donde se había escondido

Cuando llegaron a una parada de guaguas, el acusado hizo el amago de subirse a un vehículo y se perdió entre la gente que esperaba, por más que la mujer pidió a los viandantes que lo parasen. Sin embargo, al cabo de unos minutos volvió a observar cómo se metía en un complejo turístico, por lo que se dirigió a una comisaría cercana de la Policía Local de Yaiza y guio los agentes hacia donde se encontraba.

El magistrado que dirige el juicio, Nicolás Acosta, tuvo unas palabras de agradecimiento hacia la testigo porque, precisó, "no es habitual que alguien actúe así ante este tipo de situaciones".

También declaró una menor que presenció la discusión entre los dos varones desde el balcón de su vivienda, así como las tres puñaladas que propinó el acusado en el lóbulo, el tórax y el abdomen del fallecido. Llegó incluso a grabar el momento en el que la víctima cayó al suelo, unas imágenes que pudo observar el jurado para la emisión de su veredicto.

Era consciente de lo que hacía

Por otro lado, los peritos que analizaron las heridas y la imputabilidad del encausado concluyeron que tuvo que ejercer presión para acabar con la vida del agredido porque la causa de la muerte fue la segunda puñalada, que logró atravesar el corazón causando una pérdida de hasta dos litros de sangre. Tampoco detectaron que tuviera sus capacidades alteradas, sino que era consciente de la gravedad de sus acciones.

La fiscal Isabel García Galván aseguró que "es fácil conectar con el acusado" porque es una "persona afable", pero indicó a los miembros del jurado que no pueden perder de vista que "acabó con la vida de una persona". "A todos nos puede parecer una barbaridad asestar tres puñaladas por el robo de un móvil, pero fue motivo suficiente para él", añadió.

"Es fácil conectar con el acusado porque es una persona afable", señaló la representante del Ministerio Público

El abogado que representa a la madre del fallecido, Agustín Márquez, señaló de igual forma que "un homicidio nunca puede estar justificado, por el motivo que sea" y remarcó que Montoro era consciente de que con sus acciones iba a causar la muerte del perjudicado.

La defensa, por su parte, remarcó la colaboración del homicida al reconocer los hechos desde un primer momento y considera que no puede añadirse ninguna circunstancia agravante. "No es un delincuente típico, no era su intención matarlo, sino todo lo contrario. Cuando fue detenido, preguntó por el estado del mismo, pero tuvo la mala suerte de que la patología de la víctima agravó sus lesiones", concluyó.

El jurado recibirá este miércoles el objeto del veredicto para retirarse a deliberar.