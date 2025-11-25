El himno de Canarias cambiará su letra para incluir a La Graciosa
El Gobierno canario aprueba la iniciativa para reconocer a La Graciosa como la octava isla tanto en el himno como en el escudo, tras el consenso parlamentario, excepto el voto de VOX
La isla de La Graciosa está más cerca de estar presente en el himno y el escudo de Canarias, los símbolos oficiales de la Comunidad Autónoma. El Gobierno de Canarias ha emitido un informe favorable a la propuesta de modificar la letra del himno y el escudo de la Comunidad Autónoma para incorporar a La Graciosa como la octava isla del archipiélago canario.
La decisión fue anunciada este lunes por el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y es el resultado de un consenso parlamentario, salvo el voto en contra del grupo VOX.
La octava isla, presente en la letra del himno
El cambio que se propone en la letra del himno oficial de Canarias tiene como objetivo reconocer a La Graciosa como parte del conjunto de las Islas Canarias. Esta modificación, que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios salvo VOX, viene a corregir una incongruencia histórica, ya que el himno actual solo hace referencia a las siete islas principales del archipiélago, sin mencionar a la pequeña isla situada al norte de Lanzarote.
El portavoz regional destacó durante la rueda de prensa que, a pesar de ser una isla pequeña (tiene 27 kilómetros cuadrados de superficie), La Graciosa forma parte del territorio oficial de Canarias, lo que hace necesario actualizar tanto el himno como el escudo para reflejar esta realidad. "Canarias cuenta con ocho islas y, al final, lo que se está cerrando hoy es avalar ese pronunciamiento a que se modifique la letra del himno oficial para recoger esta realidad", afirmó Cabello.
Adaptación del escudo a la nueva realidad
Junto con la modificación del himno, el Gobierno también ha planteado la necesidad de actualizar el escudo de Canarias para incluir a La Graciosa. En el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, se establece que el escudo debe incluir las siete islas que componen el Archipiélago, pero no menciona a la octava isla. Por ello, se considera necesario adaptar el símbolo para reflejar el nuevo estatus oficial de La Graciosa.
El artículo 6 del Estatuto de Autonomía establece que el escudo de Canarias debe representar siete islas en un campo de azur (azul), distribuidas en un patrón específico: "dos, dos, dos y una, esta última en punta". El Gobierno de Canarias ha propuesto modificar esta representación para reflejar la inclusión de La Graciosa.
El proceso de modificación en el Congreso
Es importante destacar que tanto la modificación del himno como la del escudo requieren una modificación formal en la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias, y será el Congreso de los Diputados quien tendrá que aprobar estos cambios.
Según Cabello, este proceso es necesario para ajustar ambos símbolos a la realidad actual del archipiélago.
El Día de Canarias, una fecha clave
El Día de Canarias, celebrado el 30 de mayo, es la fecha en que se conmemora la constitución del primer Parlamento autónomo en 1983. Esta jornada se ha convertido en una fecha clave para reflexionar sobre la identidad y los símbolos de las islas, entre ellos el himno, el escudo y la bandera.
En este contexto, la propuesta de modificar ambos elementos cobra una gran relevancia, pues contribuye a actualizar los símbolos oficiales de la Comunidad Autónoma para que reflejen la estructura territorial actual.
Historia y letra del himno de Canarias
El himno oficial de Canarias es un símbolo musical que expresa el sentimiento de pertenencia al archipiélago. En su letra, se describen las islas como un "alma" que late "repartida en siete peñas", haciendo alusión a la geografía de Canarias.
El himno expresa también la fortaleza y la nobleza del pueblo canario, "luchador" y "navegante de esperanza". Sin embargo, la letra original no hace mención a La Graciosa, algo que se corregirá con la modificación propuesta.
Letra del Himno de Canarias
Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en siete peñas [con la modificación diría ocho peñas]
late el pulso de mi alma.
Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen
navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza
bregan el terrero limpio
de la libertad.
Ésta es la tierra amada:
mis Islas Canarias.
Como un solo ser
juntas soñarán
un rumor de paz
sobre el ancho mar.
