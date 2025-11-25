Mejora energética de 60 viviendas protegidas en Tías

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha adjudicado las obras de rehabilitación energética del grupo de 60 viviendas protegidas Los Lirios, en el municipio de Tías, una actuación financiada con fondos Next Europeos y enmarcada en el programa de mejora del parque público residencial del Archipiélago.

La intervención ha sido adjudicada a la empresa Citanias Obras y Servicios SL.U, por un importe de 1.188.951,77 euros. Esta obra forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno de Canarias para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de diferentes promociones de viviendas protegidas en el Archipiélago.

En el caso concreto de Los Lirios, la intervención permitirá renovar la envolvente térmica de los edificios, mejorar el aislamiento para reducir la demanda energética, aumentar el confort de las familias residentes y contribuir a la sostenibilidad y reducción de emisiones, conforme a los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Estas obras se integran en la línea de actuación financiada por el Programa de Rehabilitación para la Recuperación Económica y Social en Entornos Residenciales, aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La rehabilitación de las viviendas de Los Lirios se suma a otras actuaciones ya planificadas o en marcha en diferentes municipios, con el objetivo de avanzar hacia un parque público más eficiente, sostenible y digno. Con este lote, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad reafirma su compromiso de modernizar los conjuntos residenciales más antiguos, reduciendo consumos energéticos y favoreciendo la calidad de vida de las familias comprometidas con el medio ambiente», afirmó.

