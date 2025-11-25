El PSOE de Lanzarote rinde homenaje a las 20 mujeres asesinadas por violencia machista en 30 años en la isla

El pasado lunes, la Casa del Pueblo de Arrecife fue escenario de un acto cargado de emoción y reflexión, en el que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Lanzarote rindió homenaje a las 20 mujeres asesinadas en la isla a manos de la violencia machista durante los últimos 30 años.

En la convocatoria participaron cargos públicos, militantes y simpatizantes del partido, quienes se unieron para recordar a las víctimas y reafirmar su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Un acto cargado de emoción y compromiso

El homenaje fue presidido por Eva de Anta, secretaria local de Igualdad del PSOE en Arrecife y exalcaldesa de la ciudad, quien abrió la ceremonia destacando la importancia de recordar a las mujeres víctimas de la violencia machista, no solo para honrar su memoria, sino también como una acción de justicia y responsabilidad social. La cita contó con la intervención de Paula Corujo, secretaria de Igualdad insular, y fue clausurada por María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas.

El evento culminó con un gesto simbólico: la colocación de una placa con los nombres de las 20 mujeres asesinadas en Lanzarote. Entre ellas figuran nombres como Juana Tavío Rodríguez, Elin Sophie Hansen, Leila Hamed y Fuencisla Espinosa, cuyas muertes marcaron profundamente a la sociedad lanzaroteña. De esta manera, el PSOE de Lanzarote quiso garantizar que sus nombres no queden relegados a las páginas de sucesos, sino que sean parte de la memoria colectiva de la isla y del compromiso de toda la sociedad para erradicar esta violencia.

Una placa en el PSOE de Lanzarote recuerda a las 20 mujeres asesinadas por violencia machista en Lanzarote en los últimos 30 años / La Provincia

La memoria como motor de cambio

En su intervención, María Dolores Corujo subrayó la trascendencia de este homenaje, destacando que “no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de justicia y de responsabilidad presente”. Corujo recordó que las 20 mujeres no son solo números en estadísticas, sino vidas rotas y familias destrozadas. De igual forma, hizo hincapié en que la violencia machista sigue siendo una realidad grave y actual que no se puede ignorar. En este sentido, alertó sobre el peligro del negacionismo que actualmente está ganando terreno en algunos sectores políticos. Corujo acusó a ciertos grupos de negar la violencia machista, relativizarla o utilizarla como herramienta política, lo que, según la dirigente socialista, “deja más sola a la víctima y más fuerte al agresor”.

El papel de los gobiernos socialistas en la lucha contra la violencia de género

La diputada también reivindicó el papel fundamental del movimiento feminista y de los gobiernos socialistas en la lucha contra la violencia machista. En particular, recordó el histórico paso dado por España en 2004 con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una normativa que marcó un antes y un después en el tratamiento y la prevención de la violencia machista.

Asimismo, destacó los avances logrados en los últimos años bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, quien ha incrementado un 650% el gasto en el Plan de Igualdad en comparación con el gobierno de Mariano Rajoy. Este esfuerzo ha permitido reforzar las políticas de protección y prevención, así como el apoyo a las asociaciones de mujeres que trabajan en la primera línea de lucha contra la violencia machista.

La lucha por la igualdad y la protección de las víctimas

Frente a las voces que cuestionan las políticas de igualdad, María Dolores Corujo fue tajante al afirmar que el PSOE de Lanzarote continuará defendiendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Pacto de Estado y cada euro destinado a las políticas de igualdad. Aseguró que, cuando se recorta en igualdad, no se recorta solo en ideología, sino en seguridad, protección y vidas de las mujeres.

En un mensaje directo a las mujeres que actualmente puedan estar viviendo situaciones de violencia, Corujo les recordó que “no están solas” y que existen recursos, profesionales y asociaciones dispuestas a ayudarles. Resaltó que “lo que no encontrarán en el PSOE es indiferencia ni silencio”.

Un compromiso por un futuro libre de violencia

El acto concluyó con la lectura de los nombres de las 20 víctimas y un minuto de silencio en memoria de todas ellas. Los presentes compartieron un compromiso colectivo de seguir trabajando desde las instituciones y la sociedad civil para garantizar que Lanzarote sea un lugar más justo, más seguro y más habitable para todas las mujeres. Como cerró María Dolores Corujo: “La mejor forma de honrar a estas mujeres no es solo recordar cómo murieron, sino comprometernos, cada día, a cambiar las condiciones que hicieron posible su asesinato.”

Las víctimas de violencia machista en Lanzarote

Las 20 mujeres asesinadas en Lanzarote en los últimos 30 años son:

Juana Tavío Rodríguez

Elin Sophie Hansen

Leila Hamed

Fátima Cabrera

Fuencisla Espinosa

Susana Socorro

Elena Rodríguez de Rada

María Mercedes Torres

Bárbara Masd

Dagmar S.

P. G. R.

Carmen Caballero

Yasmila Arrocha

Cathaysa Rodríguez

Expedita Santana

Yuliza Pérez

Mara Serighelli

Verónica

Araceli Araújo

Romina Celeste Núñez

Cada uno de estos nombres representa una tragedia personal y colectiva, una vida arrebatada, una familia rota, pero también un compromiso en la lucha por un futuro libre de violencia de género.