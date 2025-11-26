Un curso forma a la población musulmana de Lanzarote sobre el sacrificio halal de animales

El Cabildo de Lanzarote, a través de la Granja Agrícola Experimental y el Servicio Agrario Insular, ha organizado por primera vez un curso especializado sobre el sacrificio de animales conforme al rito halal. Esta iniciativa, que se celebró esta semana en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental, tiene como principal objetivo ofrecer una formación técnica y adecuada a la normativa vigente sobre sacrificio, bienestar animal y seguridad alimentaria.

El curso, titulado Bienestar Animal en el Sacrificio y Operaciones Conexas, estuvo dirigido, principalmente, a la comunidad musulmana residente en Lanzarote, respondiendo a una necesidad específica de este colectivo. La formación abordó los fundamentos del procedimiento halal, el manejo adecuado de los animales, y la normativa aplicable para garantizar el cumplimiento tanto de los requisitos religiosos como de los estándares de seguridad alimentaria.

Un curso que responde a una necesidad local

La iniciativa ha sido muy bien recibida, y en pocos días se agotaron todas las plazas disponibles. Durante el curso, los participantes recibieron formación impartida por Yurena Delgado Antúnez, veterinaria y consultora de seguridad alimentaria especializada en los procesos de sacrificio y bienestar animal. El curso también proporcionó a los asistentes el Certificado de Reconocimiento de Capacitación y Nivel de Competencias, conforme al Reglamento (CE) 1099/2009, que regula la protección de los animales en el momento del sacrificio.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Oswaldo Betancort, destacó la relevancia de este curso en la promoción de la diversidad cultural y la integración en la isla. Según Betancort, este tipo de formaciones refuerzan el compromiso del Cabildo con una Lanzarote inclusiva, respetuosa con las tradiciones religiosas y culturales de sus habitantes.

Integración y seguridad alimentaria

Betancort subrayó que la remodelación del Matadero Insular ha permitido adaptar las instalaciones a nuevas necesidades, mejorando su seguridad y polivalencia. Estas mejoras permitirán ofrecer mejores servicios a la comunidad, incluyendo el acceso a instalaciones adecuadas para el sacrificio halal de animales. Según el presidente, las nuevas instalaciones también facilitarán que las comunidades musulmanas de Lanzarote y La Graciosa puedan ejercer sus prácticas religiosas y culturales con las garantías necesarias, acompañadas por el respaldo técnico adecuado.

Además de los aspectos relacionados con el rito halal, el curso también hizo hincapié en la importancia de los procedimientos de bienestar animal. Los participantes aprendieron a manejar los animales de forma ética y respetuosa, siguiendo las pautas tanto de la tradición islámica como de la normativa europea de bienestar animal, que busca minimizar el sufrimiento de los animales en el proceso de sacrificio.