El festival Vinopoesía trae música, poemas y vino a Lanzarote este mes

Vinopoesía, el festival de intercambio poético, cultural y enogastronómico, que en esta edición hermana Lanzarote y Aranda de Duero, desembarca en la Isla a final de mes tras celebrarse del 7 al 9 de noviembre las primeras jornadas en la localidad burgalesa de Aranda del Duero.

La tercera edición propone recitales entre cepas, música en bodegas, catas comentadas y rutas interpretativas que ponen en valor dos territorios y dos denominaciones de origen: DO Vinos de Lanzarote y DO Ribera del Duero.

El 28 de noviembre se inaugura en Finca Testeina (Bodega Vega de Yuco) para dar paso a Música, poesía y vino, que reúne recitales con intervenciones del timplista Alexis Lemes y cata comentada de Vega de Yuco (Lanzarote) y Severino Sanz (Ribera).

El sábado 29, la propuesta Senderismo, poesía y vino invita a recitar entre viñedos con interpretación del paisaje a cargo de Senderismo Lanzarote, en la Bodega Guiguan (Tinajo), con cata de Guiguan (Lanzarote) y Los Matucos (Ribera).

El domingo 30, la clausura Gastronomía, música, poesía y vino en Bodega La Geria marida productos canarios con recital y degustación de La Geria (Lanzarote) y Linaje Garsea (Ribera). Participan poetas de la asociación Amarillo Trigo (Aranda de Duero) y autores de Lanzarote, con una selección que incluye, entre otros, Paula Esteban, Raúl Sanz Ocaña, Bea Sanz, Ainhoa Gelado (Aranda) e Ignacio Romero, César Rijo, Lorena Chenlo, Shaila Romero Perera, Acerina Francisco Hernández (Lanzarote). Vinopoesía está codirigido por Paula Esteban, responsable de la sede de Aranda de Duero, e Ignacio Romero, al frente de la sede de Lanzarote. Ambos articulan un programa que pone en diálogo poesía, territorio y vino a través de experiencias en bodega y en paisaje.

En cuanto a las bodegas participantes, la edición reúne en Lanzarote a Vega de Yuco (Finca Testeina), Guiguan y La Geria; y en la Ribera del Duero a Severino Sanz, Los Matucos y Linaje Garsea. Sus espacios –lagars, bodegas subterráneas y viñedos– sirven de escenario para recitales, música y catas comentadas.

El festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote, el Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote, el Ayuntamiento de Tinajo y el Ayuntamiento de Aranda de Duero, así como con la colaboración de Senderismo Lanzarote, Asociación Amarillo Trigo y las bodegas anfitrionas.