El jurado declara culpable al jubilado que mató a un hombre por robarle el móvil en Lanzarote

El jurado popularha declarado culpable de homicidio a Manuel Esteban Montoro, el jubilado de 69 años que el 25 de julio de 2023 mató de tres puñaladas a un hombre por robarle el teléfono móvil en la localidad de Playa Blanca, en Lanzarote. Después de cometer el crimen, el agresor huyó del lugar, se deshizo del cuchillo ensangrentado y trató de esconderse en un complejo turístico de los alrededores.

El veredicto, leído a primera hora de la tarde de este miércoles, determina que el acusado "perdió los nervios" y atacó a Daniel García, un varón de 40 años de edad, en una terraza bajo la atenta mirada de los vecinos y de los viandantes que paseaban por la calle Correíllo sobre las 20:30 horas.

La fiscal Isabel García Galván, tras escuchar la decisión del jurado, mantuvo su petición de 13 años de cárcel y 65.000 euros de indemnización para la madre del fallecido, sin realizar ningún tipo de modificación. La acusación particular, que ejerce el letrado Agustín Márquez, solicitó por su parte una pena de 15 años de prisión con 95.000 euros de indemnización por los daños morales.

La defensa, por su parte, reconoce los hechos pero pide al magistrado ponente, Nicolás Acosta, que tenga en cuenta la edad del encausado y su comportamiento, sin incidentes, en la prisión de Tahiche en la que está internado de forma provisional.

