Lanzarote implanta un sistema de telegestión para reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia

El Consorcio del Agua de Lanzarote (el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla) ha lanzado un proceso de licitación para implantar un innovador sistema integral de telegestión en la red de distribución de agua de la isla. Con una inversión de 878.773,27 euros y un plazo de ejecución de seis meses, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios públicos y optimizar la gestión del recurso hídrico en la isla.

El objetivo principal de este sistema es mejorar el rendimiento del ciclo integral del agua en Lanzarote, reduciendo las pérdidas de agua en la red y garantizando una distribución más eficiente. Esta inversión también busca reforzar la sostenibilidad y eficiencia del servicio, con el fin de afrontar los desafíos relacionados con el agua en un territorio insular, donde la gestión eficiente del recurso es clave.

"Un cerebro digital"

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que este proyecto se alinea con la estrategia de modernización de los servicios públicos de la isla, especialmente en lo que respecta a la gestión del agua. Betancort subrayó que la implantación de un sistema de telegestión contribuirá a reforzar la sostenibilidad del ciclo integral del agua, un elemento esencial para la isla, especialmente en un contexto de escasez de recursos hídricos.

Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, explicó que el sistema de telegestión será como un "cerebro digital" que monitoriza la red de distribución en tiempo real. Este sistema será capaz de detectar fugas, mejorar la eficiencia hidráulica y permitir la reparación de averías de forma más rápida y precisa.

Cejas también destacó que, además de detectar fugas visibles, el sistema permitirá identificar pérdidas no visibles o errores de medición, así como optimizar los costos asociados al ciclo del agua, ahorrando tanto agua como energía. El objetivo final es disminuir los costos y mejorar la eficiencia del servicio.

¿Cómo funciona el sistema de telegestión?

El sistema de telegestión integral que se implantará en Lanzarote estará compuesto por una serie de sensores inteligentes, contadores de agua, válvulas automatizadas y un software centralizado que coordina todas las acciones. Estos dispositivos se distribuirán a lo largo de la red de distribución, desde los depósitos hasta las tuberías principales, pasando por los diferentes sectores hidráulicos.

Gracias a estos sensores, el sistema monitorizará de manera continua parámetros como el caudal, la presión, los niveles de los depósitos y la calidad del agua. Además, los sensores compararán la cantidad de agua que entra y sale de cada sector de la red, lo que permitirá detectar anomalías en tiempo real, como fugas o cambios bruscos de presión.

Una de las características más innovadoras del sistema es su capacidad para automatizar respuestas. En caso de detectar una fuga o una irregularidad, el sistema puede cerrar válvulas, desviar el caudal o ajustar las presiones sin necesidad de intervención humana. Además, los operarios podrán acceder a mapas, alarmas y datos históricos que les permitirán dirigirse rápidamente al punto crítico de la red.

Beneficios para la isla y el servicio público

Este nuevo sistema de telegestión tiene múltiples beneficios, tanto para la gestión del agua como para la comunidad de Lanzarote. En primer lugar, permitirá reducir las pérdidas de agua, un problema recurrente en las redes de distribución. Esto es especialmente importante en una isla como Lanzarote, donde los recursos hídricos son limitados y la sostenibilidad es una prioridad.

Asimismo, la optimización del servicio contribuirá a una mayor eficiencia energética, ya que el sistema podrá ajustar el flujo de agua en función de la demanda y las condiciones de la red, evitando el desperdicio de recursos. La automatización de los procesos también reducirá los tiempos de respuesta ante incidentes y averías, lo que mejorará la calidad del servicio para los usuarios.

El sistema de telegestión también tendrá un impacto positivo en los costos operativos del ciclo del agua, al reducir los gastos asociados con las pérdidas de agua y la energía. Además, permitirá un control más preciso de la calidad del agua, lo que es fundamental para garantizar la salud pública.

Plazos y proceso de licitación

El proceso de licitación se lleva a cabo mediante un procedimiento abierto simplificado, lo que permite la presentación electrónica de ofertas hasta el 10 de diciembre de 2025. La apertura de las propuestas económicas está prevista para el 17 de diciembre de 2025. Este sistema se implantará en todos los sectores hidráulicos de la isla, mejorando la gestión del agua a nivel insular.