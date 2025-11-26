Lanzarote recibe al Cuerpo Consular acreditado en Las Palmas de Gran Canaria para reforzar la colaboración internacional

El consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, dio la bienvenida este miérocles a los miembros del Cuerpo Consular acreditado en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en una visita institucional celebrada en el Salón de Plenos de la Corporación Insular, La reunión tuvo como objetivo fortalecer las relaciones internacionales, mejorar la coordinación con las representaciones diplomáticas y explorar nuevas formas de colaboración para atender a la población extranjera residente en la isla.

En el encuentro participaron alrededor de 20 cónsules de países como Alemania, Bélgica, Cuba, Guatemala, Estonia, Noruega, Paraguay, Suecia, Suiza, Serbia, Perú, Panamá, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Eslovenia, Corea y Bosnia. La sesión también contó con la presencia de la Decana y Cónsul General del Reino de Marruecos, Fatiha El Kamouri.

Fortalecimiento de relaciones y colaboración en la isla

Durante el encuentro, los cónsules agradecieron al Cabildo de Lanzarote la cálida acogida y destacaron la buena relación existente entre las representaciones diplomáticas y la administración insular. Los diplomáticos también subrayaron la estrecha colaboración con las comunidades extranjeras residentes en la isla, especialmente en lo que respecta a servicios de apoyo y asistencia.

Una de las principales solicitudes que se plantearon en la reunión fue la necesidad de contar con un espacio oficial en Lanzarote para la atención de trámites consulares. Los cónsules coincidieron en que la creación de un centro de este tipo facilitaría la gestión de documentos, pasaportes y otros servicios administrativos para los ciudadanos extranjeros. Esta petición fue respaldada por la Asociación Raíces Marroquíes Canarias, que también estuvo presente en el encuentro y destacó la importancia de contar con un punto de referencia institucional para atender las necesidades de la población migrante en la isla.

Visita del Cuerpo Consular de Las Palmas al Cabildo de Lanzarote / La Provincia

El Cabildo estudiará las demandas

Miguel Ángel Jiménez, consejero de Presidencia del Cabildo, agradeció las sugerencias del Cuerpo Consular y expresó su compromiso de estudiar las propuestas presentadas. Jiménez, quien explicó que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y la vicepresidenta, María Jesús Tovar, no pudieron asistir al encuentro, subrayó la importancia de los consulados en el acompañamiento a las personas extranjeras que residen en Lanzarote.

El consejero afirmó que el Cabildo analizará las opciones para atender la demanda de los cónsules y la Asociación Raíces Marroquíes Canarias. "Siempre hemos apoyado iniciativas que estén dentro de nuestras competencias y posibilidades", señaló Jiménez, quien añadió que se valorarán alternativas para ofrecer una solución adecuada a esta necesidad, en la que se busca mejorar la atención a la comunidad extranjera y facilitar los trámites consulares.

Integración y atención a la población extranjera

La atención a los ciudadanos extranjeros residentes en Lanzarote ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente en cuanto a la mejora de los servicios consulares. La creación de un centro de atención especializado podría facilitar tanto la gestión de documentación como la integración social de los migrantes, una parte importante de la población de la isla.

En este sentido, la Asociación Raíces Marroquíes Canarias ha destacado en diversas ocasiones el apoyo del Cabildo en temas administrativos y de integración social. Esta petición de un espacio consular en Lanzarote refleja la creciente necesidad de mejorar los servicios destinados a los residentes internacionales, una población diversa que contribuye de manera significativa a la vida económica, social y cultural de la isla.