Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo: "Lanzarote recupera el liderazgo mundial en turismo sostenible con la adopción de la Carta +30"

¿Qué significado tiene para Lanzarote acoger la adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30?

Supone recuperar un liderazgo que nació aquí hace 30 años y consolidar a Lanzarote como un referente internacional en turismo responsable. La Carta +30 actualiza una visión que es imprescindible para afrontar los retos ambientales, económicos y sociales que afrontan hoy los destinos turísticos.

¿Qué aporta esta actualización respecto a las Cartas anteriores?

La Carta +30 reafirma y fortalece los principios esenciales que deben guiar la gestión de los destinos responsables: protección de la biodiversidad, acción climática, equilibrio social, gobernanza participativa, innovación, economía circular y un turismo que genere prosperidad sostenible sin comprometer el futuro.

¿Por qué Lanzarote ha decidido asumir voluntariamente esta responsabilidad?

Porque forma parte de nuestra identidad. Lanzarote podría no haber promovido esta actualización, pero hemos elegido hacerlo por responsabilidad. La sostenibilidad no es un discurso: es una obligación moral y una ventaja competitiva. La isla nos exige estar a la altura y prepararnos para las nuevas generaciones.

¿Qué cambios concretos implica esta adopción para el futuro?

Supone reforzar la planificación estratégica, profundizar en la medición y la transparencia, y avanzar en modelos de gestión más coherentes y participativos. Implica también trabajar con todos los actores: administraciones, sector privado, tejido social y ciudadanía. Y aquí quiero destacar el papel de SPEL Turismo Lanzarote, de su equipo técnico y de todos los miembros de la sociedad, que llevan décadas construyendo una visión turística sólida, profesional y comprometida. Lanzarote es un destino que planifica, que evalúa y que piensa en futuro.

¿Por qué es relevante la presencia del Gobierno Vasco en este evento?

Porque en 2015, durante la cumbre de Vitoria-Gasteiz, Euskadi asumió el testigo de la Carta para su primera actualización, incorporando un enfoque más amplio en torno al papel de la industria turística. Su presencia hoy simboliza continuidad, cooperación y un trabajo conjunto que vuelve a situar a Lanzarote en el centro del mapa internacional del turismo responsable.

¿Qué mensaje le gustaría que quedara después de la jornada del 28 de noviembre?

Que la sostenibilidad no es una opción: es un deber. Que esta Carta no es un documento simbólico, sino un compromiso real con las nuevas generaciones. Y que Lanzarote, gracias al trabajo conjunto de su ciudadanía, sus instituciones y entidades como SPEL Turismo Lanzarote, está decidida a proteger lo que somos y preservar nuestra isla frente a las amenazas que puedan venir. Nuestro reto es construir un futuro mejor para quienes vivirán aquí después de nosotros. Ese es el verdadero sentido de todo esto.