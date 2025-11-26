La red acusada de explotar a mujeres nigerianas en Lanzarote pidió 55.000 euros a una de sus víctimas

Una red acusada de explotar sexualmente a mujeres nigerianas en Lanzarote, Madrid y Vitoria a la que juzga desde este martes la Audiencia de Las Palmas por delitos de trata exigió a una de sus víctimas el pago de 55.000 euros por la deuda que supuestamente había contraído.

Esta víctima, la testigo protegido número 2 de la causa, ha explicado en la primera jornada del juicio que tuvo que hacer tres juramentos antes de salir de su país y comerse el corazón crudo de una gallina, siguiendo un ritual de vudú, para comprometerse al pago de su deuda y a no delatar a nadie de la organización, si no quería que le ocurriera algo malo a su familia.

La testigo ha manifestado que recibió palizas y fue obligada a ejercer la prostitución en Lanzarote, Madrid y Vitoria, hasta que pudo huir a Barcelona con otra de las víctimas de la organización y denunciar a los acusados: tres mujeres y cuatro hombres -dos de ellos en rebeldía- que se enfrentan a ocho años de prisión, salvo la cabecilla, la procesada S.O., para la que le piden 11 años, si bien sus abogados reclaman su absolución.

Ganar dinero para mantener a su familia

Según el relato de esta víctima, S.O. era conocida de una tía suya y fue quien le propuso viajar a España en 2015 para trabajar y ganar dinero para cuidar a su hijo y al resto de su familia en Nigeria.

Un hombre llamado Harris le buscó el billete de avión en Nigeria y le dio algo de dinero para llegar hasta Lanzarote, su destino final, pasando previamente por Madrid, tras viajar a Turquía, Grecia y Francia, ha señalado la testigo, quien ha precisado que en la capital de España la esperaba S.O. y que fue con ella con quien voló hasta Canarias.

A partir de entonces, ha relatado, todos sus movimientos fueron controlados por S.O., quien le quitó su documentación al llegar a Lanzarote, donde conoció a las otros acusadas y donde comenzó a ejercer la prostitución en la zona de Puerto del Carmen, en Tías, por indicación de la cabecilla de la red.

Escapada a Barcelona

La testigo protegido ha contado que, cuando las llevaron a ella y a otra víctima a Madrid para ejercer allí la prostitución, S.O. la obligó a desnudarse y le exploró los genitales para ver si tenía dinero y que allí le hizo pedir asilo y le dio tal paliza que, debido a sus gritos, acudió la Policía a la casa del novio, donde estaban alojadas.

No reveló nada a los agentes y se tapó la herida por miedo, ha contado esta víctima, que ha dicho que después la trasladaron a Vitoria donde ejerció la prostitución en un club que había recomendado otro de los acusados, uno de los que se encuentra en rebeldía y pareja de S.O.

Tras una redada en el club, tanto la testigo protegido número 2 como la otra víctima que había viajado con ella desde Lanzarote, fueron trasladadas de nuevo a Madrid, donde lograron escaparse a Barcelona, aunque tuvo que seguir pagando a la organización porque S.O. amenazaba a su familia, incluso llegó a viajar a Nigeria y agredir a un pariente.

Su madre le reprochó que si le pasaba algo sería culpa suya, ha contado, y la tía de Nigeria, la conocida de S.O., le envió un número de una cuenta corriente para que ingresara dinero a la red.

"Entre 150 y 300 euros al día"

A preguntas de uno de los abogados de la defensa, ha dicho que en Lanzarote ganaba entre "150 y 300 euros al día y, a veces, nada", que dejó de ejercer la prostitución cuando cesó su explotación y que su declaración en la Policía no fue dirigida.

En esta sesión ha declarado una testigo que en un principio estuvo acusada por estos hechos y que en abril de 2016 acogió a la testigo protegido número 2 y a la otra víctima que viajó con ella a Madrid porque las estaba buscando la Policía en Arrecife.

Esta testigo ha indicado que la pareja de S.O. les buscó el club de Vitoria y que desconocía que la supuesta cabecilla de la red traía a chicas desde Nigeria y que estas tenían que pagarle a ella lo que ganaban.

A preguntas de los abogados de la defensa, ha manifestado que las dos chicas no tenían dinero y ha negado que estuvieran controladas.

Declaración de 18 policías

Los 18 policías que han declarado como testigos de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, el País Vasco, Madrid, Valencia y Barcelona han ratificado sus actuaciones y la mayoría ha dicho no recordar los detalles debido a que han transcurrido diez años desde que comenzó la investigación policial, que concluyó en 2016.

El juicio continuará este martes con el interrogatorio de nuevos testigos y de los acusados, ha indicado la presidenta del tribunal, Pilar Parejo, que resolverá en sentencia la petición de nulidad de la causa y la impugnación de las escuchas telefónicas a los acusados solicitada por las defensas.