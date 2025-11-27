'Diez libros para una isla' recibe uno de los galardones del Premio Canarias de Diseño 2025

El Cabildo de Lanzarote ha sido galardonado con el premio plata en la séptima edición de los Premios Canarias de Diseño 2025 por su obra Diez libros para una isla. Este premio, otorgado en una ceremonia co-organizada por la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), reconoce la excelencia en el diseño y su impacto cultural. En esta edición, casi 120 proyectos de todo el archipiélago fueron evaluados.

El jurado ha destacado la labor del estudio de diseño Santanasantana, dirigido por Aythami Castellano e Iván Santana, responsables de la identidad visual de la publicación. Su propuesta gráfica se distingue por su simbolismo potente: el color rojo representa la lava y los procesos eruptivos que han moldeado la historia de Lanzarote, mientras que el gris hace referencia a las cenizas volcánicas y el negro evoca el manto volcánico característico del paisaje insular.

La consejera responsable del Servicio de Publicaciones, Ascensión Toledo, ha expresado su satisfacción con el premio. Toledo destacó que Diez libros para una isla es una obra coral que reúne diferentes voces y perspectivas que han contribuido a la literatura y a la identidad cultural de Lanzarote. Este reconocimiento, según ella, también posiciona a Lanzarote como un referente en el diseño gráfico aplicado a la edición cultural.

Un libro que capta la esencia de Lanzarote

La publicación no solo destaca por su diseño, sino también por su contenido significativo. La obra fue desarrollada a partir de una encuesta realizada por el Centro de Datos del Cabildo, en la que participaron treinta personas vinculadas al ámbito cultural de la isla. Estas personas seleccionaron los diez títulos considerados imprescindibles para entender la literatura, historia y sociedad de Lanzarote.

Entre las obras seleccionadas en Diez libros para una isla se incluyen títulos significativos como Lancelot 28º-7º, Mararía, y Cuadernos de Lanzarote. Cada capítulo de la publicación presenta un análisis crítico elaborado por autores locales, complementado con diseños de cubiertas elaborados específicamente para esta edición, lo que aporta un valor adicional a cada obra presentada.