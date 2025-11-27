La escultora Cintia Machín recibe el Premio Meninas 2025 en reconocimiento a su lucha contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Yaiza, encabezado por el alcalde Óscar Noda, ha expresado este jueves su orgullo al anunciar que la escultora Cintia Machín Morín ha sido galardonada con el Premio Meninas 2025. Este premio, otorgado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, resalta tanto el talento artístico de Machín como su clara dedicación hacia la visibilización de la lucha contra la violencia machista.

Cintia, originaria de La Hoya y graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, ha construido una carrera notable llena de compromiso social y una rica producción artística. El alcalde Noda ha subrayado "las virtudes humanas de Cintia y su responsabilidad social en cada una de sus creaciones", destacando la influencia positiva que su trabajo tiene en la comunidad.

El impacto de su obra

Los Premios Meninas, que se entregan anualmente en el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconocen a individuos y proyectos que contribuyen significativamente a esta causa. La obra de Cintia Machín, especialmente su escultura titulada ‘Renacer’, instalada en Playa Honda (San Bartolomé), no solo rinde homenaje a las víctimas de violencia de género, sino que también busca crear conciencia sobre la urgencia de erradicar este problema social.

Desde su primera escultura presentada en 2018 en Yaiza, que tributa a la Escuela de Lucha Canaria de Playa Blanca, Cintia ha continuado desarrollando varias obras encargadas por el Ayuntamiento y otras instituciones. Su más reciente creación en 2025 es una escultura que conmemora a Joaquín Rodríguez ‘Pollo de Uga’, una figura icónica en el deporte canario, ubicada en Uga.

Ceremonia de entrega de Premios Meninas 2025 en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Una artista comprometida con la tradición y la conciencia social

Además de estas obras emblemáticas, Cintia ha dejado su huella en otros proyectos, como el conjunto escultórico en honor a Víctor Fernández Gopar ‘El Salinero’, instalado en 2020 en la plaza de Las Breñas, y la personalización de la tradición marinera de Playa Blanca, realizada en 2022. En 2023, su escultura que recuerda a Rafael Arozarena con María la de Femés también fue aclamada.

El alcalde de Yaiza señala que "Cintia siempre ha sabido interpretar el sentir de la tradición y despertar conciencia social a través de su arte". Desde su taller en La Hoya, la artista produce verdaderas maravillas creativas que resaltan las problemáticas sociales y culturales de Lanzarote.