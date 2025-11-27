Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El helicóptero del GES rescata a un senderista en Lanzarote

El afectado sufrió una caída en una zona de difícil acceso

Rescate de un senderista en Lanzarote

Rescate de un senderista en Lanzarote

112 Canarias

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El helicóptero del GES rescató durante el mediodía de este jueves, 27 de noviembre, a un senderista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en Montaña Caldera Blanca, en Tinajo (Lanzarote).

Una vez en la helisuperficie, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestó asistencia y lo trasladó al hospital.

