El helicóptero del GES rescata a un senderista en Lanzarote
El afectado sufrió una caída en una zona de difícil acceso
El helicóptero del GES rescató durante el mediodía de este jueves, 27 de noviembre, a un senderista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en Montaña Caldera Blanca, en Tinajo (Lanzarote).
Una vez en la helisuperficie, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestó asistencia y lo trasladó al hospital.
