Homenaje a Loli Hernández, la primera mujer policía local de Lanzarote

El Ayuntamiento de Yaiza ha homenajeado a María Dolores Hernández Barreto, conocida cariñosamente como Loli, quien se convirtió en la primera mujer policía local de Lanzarote hace 40 años. Este reconocimiento se realizó durante la celebración del día de Santa Catalina, Patrona de la Policía Local, en un acto que resaltó su trayectoria y su contribución al desarrollo del cuerpo policial en el municipio.

Loli (nacida en Arrecife), que ingresó a la Policía Local de Yaiza con apenas 23 años y tras superar con éxito las pruebas de oposición, fue noticia en su momento por romper con el estereotipo de un trabajo considerado tradicionalmente masculino. Desde su incorporación en 1985 hasta su retiro programado en 2026, ha dedicado su vida profesional al servicio de la comunidad.

La trayectoria de Loli

El alcalde y concejal responsable de la Policía Local, Óscar Noda, abrió la ceremonia destacando la profesionalidad y la capacidad de Loli para superar barreras en tiempos difíciles. Resaltó que su dedicación la convierte en un ejemplo de superación e inspiración, no solo para sus compañeros, sino también para las generaciones futuras de mujeres en la fuerza policial.

Durante la ceremonia, otros miembros del Ayuntamiento, así como agentes de la Policía Local, tanto en activo como jubilados, se unieron para brindar una emotiva ovación a Loli y felicitarla por su trayectoria. En su discurso, Loli expresó su agradecimiento hacia el Ayuntamiento y la Policía Local, recordando años de aprendizaje y dedicación en su carrera, donde ha encontrado su propósito como servidora pública.

Óscar Noda entrega la placa de reconocimiento a María Dolores Hernández Barreto / La Provincia

Loli también compartió anécdotas sobre sus inicios en la Policía Local, recordando que al llegar al cuerpo solo había dos agentes y dos vehículos patrulla: un Seat y un viejo cuatro latas. Como parte de su vida antes de ser policía, Loli fue jugadora de balonmano en la División de Honor y entrenó en una jornada maratónica que iba desde primeras horas de la mañana hasta pasadas las horas de la noche.

Reconocimiento a la dedicación

La celebración no solo se centró en Loli, sino que también se extendió a otros miembros de la Policía Local que fueron honrados por su dedicación. Se entregaron medallas a varios agentes que cumplieron 20 años de servicio, entre ellos Vladimir Guadalupe, Pedro Manuel García y María del Pino Suárez. Estos galardones son un reflejo del compromiso y la lealtad de los agentes hacia la comunidad.

Además, durante el acto se reconocieron las intervenciones de varios agentes que han contribuido significativamente a la seguridad ciudadana. Las distinciones fueron otorgadas a miembros como Nelson Oses Cedrés y Victor Jesús Viña, quienes se han destacado en situaciones clave para la comunidad.

El oficial jefe de la Policía Local, Vladimir Guadalupe, compartió las estadísticas del último año, revelando que el cuerpo respondió a 3,534 requerimientos. Estas cifras, según Guadalupe, demuestran la dedicación y el esfuerzo constante de todos los agentes en la resolución de incidentes que impactan la vida diaria de los ciudadanos.

Compromiso con la comunidad

El alcalde Óscar Noda reiteró su aprecio por el trabajo de la Policía Local, señalando que es imprescindible reconocer su sacrificio y dedicación, muchas veces invisibles para la comunidad. “El trabajo que realizan importa,” aseguró, resaltando la importancia de su labor en el mantenimiento de la seguridad y el bienestar de Yaiza.

Además, Noda prometió seguir apoyando la Policía mediante la mejora de sus recursos humanos y técnicos, garantizando que los agentes puedan desempeñar su labor de la mejor manera posible.

Loli Hernández Barreto (en segunda fila a la izquierda), durante su homenaje en Yaiza / La Provincia

Camino para futuras generaciones

El acto no solo celebró el pasado y presente de Loli y de la Policía Local, sino que también miró hacia el futuro. Se destacó la evolución del papel de las mujeres en la policía, un camino que Loli ha abierto para futuras generaciones. Con su trayectoria como ejemplo, se espera que más mujeres se unan a las fuerzas de seguridad, contribuyendo a una mayor diversidad y representación en el cuerpo policial.

La celebración de Santa Catalina no solo es un recordatorio de los valores y la historia del cuerpo policial, sino también una oportunidad para renovar el compromiso con el servicio público y la protección de la sociedad.