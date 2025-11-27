Lava Live Festival anuncia las fechas de los conciertos en Lanzarote para 2026

El Lava Live Festival ha presentado sus resultados de la edición 2025 en un evento celebrado en las nuevas oficinas de Preventos Media en Arrecife. Este festival, que se ha consolidado como un importante motor cultural y económico para Lanzarote, ha recibido una valoración sobresaliente por su impacto social y por su papel en la promoción de la ciudad como capital cultural emergente.

El acto, que reunió a representantes de diversas instituciones, patrocinadores y empresas colaboradoras, fue una oportunidad para celebrar el éxito del festival, que logró atraer a 40.000 visitantes de 43 nacionalidades diferentes. Los organizadores agradecieron el apoyo recibido de instituciones públicas y el sector privado, elogiando el papel de la comunicación y las redes sociales en la expansión del evento.

Un festival que une

Durante la presentación, intervino el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien resaltó la importancia del Lava Live Festival como un ejemplo de colaboración público-privada que revitaliza Arrecife. A su lado, el consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, y el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, también coincidieron en la relevancia del evento para el desarrollo cultural de la isla.

El festival no solo es un evento musical, sino que también realiza esfuerzos significativos por el bienestar social y la sostenibilidad. Como muestra de ello, durante el acto se hizo entrega de un cheque solidario al Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca, recaudado gracias al uso de vasos no retornables en la pasada edición, subrayando el compromiso con la protección del medio ambiente y la naturaleza en Lanzarote.

Crecimiento y satisfacción del público

Los datos presentados en el dossier de resultados del festival revelan que Lava Live se ha posicionado como un movimiento cultural clave en la isla, atrayendo a personas tanto locales como internacionales. El evento logró una valoración promedio de 9,1 sobre 10 y una tasa de satisfacción del 99,7%, lo que indica una aprobación casi unánime por parte del público. Un notable 91,8% de los asistentes expresó que su experiencia superó sus expectativas, y un 83,2% manifestó su deseo de asistir nuevamente en el futuro.

Por otro lado, el perfil del asistente fue diverso y equilibrado, con una mayoría de más del 62% de mujeres y un rango generacional que abarcó principalmente a personas entre 16 y 54 años. De hecho, más de 1,101 asistentes mayores de 65 años disfrutaron del festival gratuitamente, confirmando la capacidad del evento para atraer a todas las edades.

Balance del Lava Live Festival 2025 / La Provincia

Un impulso económico significativo

El impacto económico del Lava Live Festival fue considerable, con un gasto promedio por visitante de 245 euros, lo que generó un impacto total de 14,3 millones de euros en la economía local. Este retorno de inversión, que alcanzó un 124,86%, resalta el papel del festival como un motor económico no solo para Arrecife, sino para toda la isla.

Además, el evento ayudó a posicionar a Lanzarote como un destino preferido para eventos culturales. Según el estudio, el 97,8% de los asistentes considera que la isla ofrece una experiencia musical excepcional y el 93% recomendaría Lanzarote como un destino para futuros eventos similares. Estos datos no solo reflejan el éxito del festival, sino que también contribuyen a mejorar la imagen de Lanzarote asociada a la modernidad y la sostenibilidad.

Acto posterior al balance del Lava Live Festival 2025 / La Provincia

Anuncio de fechas para la edición 2026

La directora de Producción Artística de Preventos Media, Lourdes Santana, anunció que las fechas para el Lava Live Festival 2026 serán 12 y 13 de junio, así como 24 y 25 de julio. Se anticipa que el próximo año volverá a ofrecer un programa que combina música, cultura y gastronomía, siempre con un enfoque hacia la sostenibilidad y el talento local.

El equipo organizador expresó su agradecimiento a las instituciones y empresas que han colaborado en el éxito del festival. Entre estas se incluyen el Cabildo de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Promotur Islas Canarias, Juventud Canaria, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Fundación IDEO, que se comprometieron en hacer de este evento un referente en la música y la cultura canaria.

Compromiso con la sostenibilidad

La entrega del cheque solidario al Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca es un claro ejemplo del compromiso del festival con la sostenibilidad y la responsabilidad social. El uso de vasos no retornables y su posterior recaudación para iniciativas de conservación subraya una práctica que busca no solo la diversión, sino también la protección del entorno natural de Lanzarote.

El Lava Live Festival demuestra cómo la música puede ser un vehículo para la generación de conciencia tanto cultural como medioambiental. Su papel en la dinamización económica de la isla y su capacidad para reunir a diferentes comunidades es un testimonio de su importante impacto en la región.