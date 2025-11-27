San Bartolomé obliga a llevar casco para circular en patinete

El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé aprobó ayer, miércoles 26 de noviembre, una importante modificación en la ordenanza que regula la circulación de peatones, ciclistas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Esta actualización introduce, entre otras medidas, la obligación de usar casco para los usuarios de patinetes, reforzando así la seguridad de este tipo de transporte en el municipio.

Compromiso con la Movilidad Segura

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, subrayó que esta modificación refleja un compromiso claro hacia una movilidad más segura y responsable. “El casco es un elemento fundamental que puede evitar lesiones graves”, afirmó Pérez. Este enfoque también busca mejorar la convivencia en las vías públicas y minimizar los riesgos que enfrentan quienes utilizan estos vehículos.

Estudios recientes indican que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de las lesiones producidas en accidente de patinetes. Asimismo, el uso de cascos homologados y una adecuada visibilidad son aspectos clave para prevenir accidentes.

Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé, este miércoles / La Provincia

Siniestralidad en patinetes

El informe Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2023 revela que, en España, se registraron aproximadamente 300 siniestros, resultando en 187 personas lesionadas y 11 fallecimientos. Esta estadística destaca la urgente necesidad de adoptar medidas preventivas, así como de concienciar a los usuarios sobre la seguridad al conducir patinetes.

La actualización también modifica el artículo 29 de la ordenanza, que especifica la obligatoriedad del uso de casco. Esta normativa hace referencia a las leyes estatales aplicables a las bicicletas y establece claras sanciones para quienes incumplan esta obligación, incluyendo la posible inmovilización del vehículo en los casos que lo requiera la legislación.

Un espacio público para todos

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su intención de promover un entorno vial más seguro. A través de estas medidas, se busca no solo la protección de los usuarios de patinetes, sino también la creación de un espacio público más armonioso para todos los ciudadanos.

En definitiva, la imposición del uso de casco para los usuarios de patinetes es un paso significativo hacia la mejora de la seguridad vial en el municipio, alineando a San Bartolomé con las tendencias actuales de movilidad sostenible y responsable.

Lo que dice la DGT sobre los patinetes

Cada ayuntamiento, aclara la Dirección General de Tráfico (DGT) puede regular, de una manera específica, la circulación de VMP (entre ellos, los patinetes eléctricos). Sin embargo, todos los usuarios deben cumplir unas condiciones mínimas que veremos a continuación.