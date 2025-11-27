Teguise inaugura la Navidad con el encendido de luces y el espectáculo 'La fábrica de chocolate'

El Ayuntamiento de Teguise, presidido por la alcaldesa Olivia Duque, ha anunciado el nuevo Programa de Navidad y Reyes 2025/2026 en un evento celebrado en el Castillo de Santa Bárbara. La edil subrayó que este programa es fruto de una colaboración intensa entre varias áreas del municipio y que su propósito es ofrecer una Navidad que respete las tradiciones locales, fomente la convivencia y llene de alegría cada rincón de Teguise y de La Graciosa.

El calendario festivo comienza el 2 de diciembre con el encendido oficial del alumbrado navideño en la Plaza de los Leones, que se acompaña de un show titulado 'La fábrica de chocolate' y la inauguración del Belén Municipal, diseñado por el escultor Rigoberto Camacho Pérez en la Plaza Camilo José Cela. Desde esa fecha, Teguise ofrecerá una variada agenda que incluye actividades culturales, musicales y familiares, reforzando así el tejido social del municipio.

Actividades para todos los gustos

El concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, destacó que este año, la programación ha aumentado en calidad y participación. Las propuestas abarcan desde espectáculos musicales y encuentros corales hasta audiciones de la Escuela de Música, presentaciones literarias y actividades aptas para toda la familia, incluyendo el popular pasacalle de Papá Noel. Estas actividades buscan asegurar que tanto los residentes como los visitantes disfruten de una Navidad diversa y enriquecedora.

Uno de los eventos más esperados es la Escenificación del Nacimiento de Jesús, donde participarán las agrupaciones locales Rancho Chico y Rancho de Pascuas de Teguise, reafirmando así una tradición significativa que forma parte del patrimonio cultural de la isla. Otro de los momentos destacados será la Gran Verbena de Fin de Año en la Carpa Municipal, que promete música en directo y una atmósfera festiva durante toda la noche.

Un momento de la presentación del programa de Navidad 2025 2026 del Ayuntamiento de Teguise / La Provincia

Fomento de la juventud y la tradición

El programa también incluye actividades destinatadas a un público más joven. El Musical Juvenil de este año, titulado La Aventura del Ritmo, el Tesoro de Guanapay, forma parte de un proyecto que el Departamento de Juventud ha venido desarrollando desde hace tiempo, y se ha convertido en una de las propuestas de mayor atractivo y participación en las festividades navideñas.

En el ámbito tradicional, el acto de Entrega de la Llave del Municipio a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente marca simbólicamente el inicio del recorrido de los Reyes por Teguise y La Graciosa. Tras este acto, los Reyes Magos visitarán todos los pueblos del municipio y participarán en la Gran Cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles principales del Conjunto Histórico de La Villa, cerrando así las festividades navideñas.

Mercado Navideño

El Mercado Navideño de Teguise, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, será una parte fundamental de las festividades. Este evento se desarrollará en varias plazas, incluyendo la Plaza de la Constitución, Clavijo, y Fajardo y Maciot de Bethencourt, en horario de 10:30 a 20:30 horas. La concejala de Comercio y Consumo, Nieves Martínez, enfatizó la importancia del mercado para impulsar el comercio local y posicionar a Teguise como un referente navideño.

La oferta del Mercado incluirá casetas, food trucks, un parque de atracciones sostenible de entrada libre, y un tren navideño que recorrerá las calles de la Villa. También se instalará la Casa de Papá Noel en el Palacio Spínola, donde se ofrecerán degustaciones de chocolate caliente y diversas actividades infantiles. La atmósfera festiva se verá complementada por actuaciones musicales y espectáculos familiares, creando un entorno acogedor y atractivo para todos.