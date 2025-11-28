Arrecife pide a Costas la concesión de los terrenos del Parque Temático para invertir 10 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado este viernes por unanimidad, la solicitud de concesión de los terrenos del Parque Temático, ubicado junto a la playa de El Reducto. Este acuerdo tiene como objetivo recuperar la titularidad de los terrenos, que fueron ganados al mar, y poner en marcha un proyecto de transformación con una inversión estimada en 10 millones de euros.

Estos terrenos habían sido objeto de una concesión anterior que no fue renovada en tiempo, lo que llevó a su pérdida en 2018 bajo la administración del PSOE con Eva de Anta de alcaldesa, recuerda del Consistorio capitalino. El actual gobierno local, liderado por el alcalde Yonathan de León (PP), ha mostrado una firme determinación para recuperar esta valiosa área, lo que no solo beneficiará a los residentes de Arrecife, sino que también ampliará las oportunidades recreativas y deportivas en la ciudad.

Zonas verdes y auditorio

La decisión de solicitar la concesión ha sido ratificada por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. En enero pasado un anuncio oficial de Costas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) solicitó la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, que permitirá llevar a cabo la reforma del Parque Temático.

El proyecto se contempla como un gran pulmón verde que incluirá espacios deportivos y recreativos, además de un nuevo auditorio. El alcalde ha subrayado que la renovación del Parque Temático permitirá aumentar las instalaciones deportivas y de ocio, proporcionando enormes zonas de sombra, muy demandadas en la capital. Este enfoque va de la mano con un plan de renaturalización que convierte a Arrecife en un municipio pionero en Canarias.

Espacios de cultura y ocio

La inversión de 10 millones de euros no solo se destinará a la rehabilitación del Parque Temático, sino que también ayudará a fortalecer otros proyectos en Arrecife, como la construcción del Palacio de Congresos y Cultura Ciudad de Arrecife, el cual ya cuenta con un proyecto aprobado y una partida presupuestaria asignada.

La modernización del Parque Temático implicará la creación de diversas instalaciones deportivas, entre las que se incluye un área de calistenia, convirtiéndose en el mayor parque de este tipo en Arrecife con una superficie de 935 metros cuadrados. También se proyectará un cine al aire libre de 1.126 metros cuadrados para disfrutar en familia del clima favorable de la zona.

Áreas deportivas

El ambicioso plan incluye un espacio destinado a usuarios infantiles con 1.042 metros cuadrados de canchas multideportivas, así como un skatepark de 2.200 metros cuadrados que presentará nuevos elementos para el disfrute de los jóvenes ciclistas y skaters. Un rasgo distintivo del parque será la instalación de una fuente de suelo transitable de 955 metros cuadrados, ideal para refrescarse en los días calurosos.

Además, se habilitará un merendero de 930 metros cuadrados equipado con diversos tipos de mobiliario y zonas de sombra, así como un área de Pump Track que permitirá a los ciclistas y patinadores recorrer el parque de manera segura.

Adaptación al cambio climático

El plan de renovación del Parque Temático es parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Arrecife para promover y aumentar los espacios verdes en la capital. Con la orientación del ecólogo urbano Salvador Rueda, director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial (FEUT), el municipio busca adaptarse al cambio climático y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Arrecife ha establecido un acuerdo con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias para implementar un plan piloto que responda a los efectos del cambio climático, centrándose en incrementar los espacios verdes, las zonas de sombra y los carriles bici. Este compromiso es esencial para construir un entorno más saludable y accesible para todos los ciudadanos.