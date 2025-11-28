Canaragua, dispuesta a participar en el contrato del servicio del agua

Canaragua ha manifestado en sendos escritos al Consorcio del Agua de Lanzarote y al Canal de Isabel II su disposición a participar en el proceso que pudiera derivarse en caso de que el Consorcio esté dispuesto a permitir una cesión del actual contrato de gestión —en manos de Canal Gestión Lanzarote y que el Consorcio le quiere retirar por supuestos incumplimientos— y siempre que dicha cesión resulte jurídicamente viable conforme a la normativa aplicable.

La compañía recuerda que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua en Canarias, lo que le permite aportar una visión técnica y operativa sólida ante cualquier procedimiento que pudiera abrirse. “Si el Consorcio considerase posible y sobre todo jurídicamente procedente y viable una cesión, Canaragua desea participar con plena transparencia y rigor en el proceso que ha iniciado el Canal de Isabel II”, señalan desde la empresa.

Asimismo, Canaragua subraya la importancia de que cualquier actuación relacionada con la eventual cesión del contrato se lleve a cabo bajo los principios de legalidad, transparencia, concurrencia e imparcialidad, garantizando la igualdad de oportunidades y reforzando la confianza de todas las partes implicadas. La empresa reitera su compromiso con la prestación de un servicio público eficiente, sostenible y orientado a la satisfacción de los usuarios, y confía en que cualquier decisión que adopte el Consorcio del Agua de Lanzarote vele por el interés general y por la correcta continuidad del servicio.

En un escrito remitido ayer por el consejero delegado de Canaragua Concesiones, SA, José Juan González Salmah, a la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, además de reiterar su interés en el contrato de gestión del servicio del agua, indica: «Sin perjuicio de lo anterior, y siempre desde un espíritu constructivo y de respeto institucional, algunas informaciones públicas recientes sobre la evolución del procedimiento nos llevan a considerar que sería conveniente extremar las garantías de transparencia, concurrencia e imparcialidad. En particular, cuando concurren circunstancias que pueden afectar a la continuidad de la concesión, resulta esencial que cualquier actuación se lleve a cabo de manera que se mantenga la confianza y la percepción de equidad en el proceso».

Proceso garantista

Asimismo, indica: «Confiamos en que la Asamblea del Consorcio, en el ejercicio de sus funciones, velará por que este proceso se desarrolle de forma que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos los posibles interesados, y que se maximice el interés público que subyace a la prestación de este servicio esencial».

En otro escrito, del 17 de noviembre, enviado al Consejo de administración del Canal de Isabel II, Medio Propio, SA, Canaragua recuerda que en los días 5 y 9 de julio de 2024, por vía correo electrónico y presencial, respectivamente, Canal de Isabel II contactó con el Grupo Veolia para ofrecerle participar en el proceso de selección de cesionario del contrato de concesión de gestión de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y reutilización de aguas de Lanzarote y La Graciosa.

Grupo Veolia, donde Canaragua desarrolla su actividad en Canarias, una vez analizada la invitación, confirmó por una comunicación enviada el 30 de julio de 2024 su predisposición a aceptarla y donde planteaba algunas dudas técnicas y jurídicas que hasta el 17 de noviembre [fecha del envío del escrito] no le han contestado.

Desde Canaragua, recuerdan que tras aquel intercambio inicial, y ante la ausencia de cualquier comunicación posterior, «interpretamos que Canal de Isabel II (CYII) podría haber adoptado la decisión de suspender o ralentizar su intención de proceder con la cesión».

Asimismo, en otro apartado del escrito al Canal de Isabel II, señala: «Esta impresión se vio reforzada por la publicación, el 7 de abril de 2025, de una nota de prensa oficial en la página web del Consorcio del Agua de Lanzarote, en la que éste anunciaba la convocatoria de su Asamblea para decidir la resolución del contrato con Canal Gestión Lanzarote, alegando supuestos incumplimientos graves de obligaciones esenciales».

Por el carácter oficial y el detalle técnico de la información, llegamos a pensar que el proceso de cesión se encontraba paralizado. Sin embargo, añade en su escrito, que el 6 de octubre de 2025, otra nota publicada en la página oficial del Cabildo de Lanzarote informó de que éste otorgaba a CYII un plazo de tres meses «mientras negocia la cesión de éste [el contrato] a otra empresa del sector». Este comunicado, igualmente oficial y difundido por canales institucionales, señalaba que la nueva concesionaria debería cumplir exigentes compromisos de inversión y mejora del servicio. Todo ello nos lleva a pensar que el proceso de cesión sigue adelante y que podría, de hecho, estar próximo a concluir. De ahí que reitere su disposición a participar en el procedimiento del contrato de cesión de la gestión.