¿Qué dice la nueva Carta Mundial del Turismo Sostenible +30 que respalda Canarias?

La isla de Lanzarote se ha convertido este viernes en el epicentro del debate global sobre sostenibilidad y turismo responsable con la inauguración de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30. Este evento, celebrado en Jameos del Agua, reunió a dignatarios y especialistas en turismo de diversas partes del mundo, reafirmando el liderazgo de Lanzarote en la promoción de un turismo que respetará el medio ambiente y ayudará a las comunidades locales.

La sesión inaugural fue conducida por el conocido meteorólogo y divulgador Mario Picazo, quien reflexionó sobre la singularidad ambiental y cultural de Lanzarote, enfatizando el legado de César Manrique. Según Picazo, la filosofía de respeto a la naturaleza del artista local coincide perfectamente con los principios que sustentan la nueva Carta, la cual aborda aspectos críticos como el impacto del turismo, la transparencia y la regeneración.

El significado de la Carta +30

Treinta años después de la firma original, Lanzarote se vuelve a situar en el mapa del turismo mundial, esta vez con un renovado compromiso hacia un modelo de turismo más equilibrado y sostenible. Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, destacó que este evento marca un hito importante en la historia de la isla: “Lanzarote vuelve a situarse en el mapa mundial del turismo responsable. Este acto marca un punto de inflexión y un nuevo liderazgo”, afirmó Betancort. “Queremos que la sostenibilidad sea una realidad compartida por todos los actores del destino”.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, durante el acto de apertura este viernes de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en Jameos del Agua. / La Provincia

Medidas

Durante su intervención, Betancort anunció tres iniciativas dirigidas a promover la sostenibilidad en el turismo:

Bono para Residentes: se creará un bono para que las familias residentes accedan a estancias hoteleras en condiciones especiales. Fondo de Contribución Ambiental: se establecerá un fondo de donaciones voluntarias a través de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) para financiar acciones de protección y facilitar la regulación de licencias de alojamientos en trámite. Participación en Nuevas Decisiones Portuarias: se solicitará a la Autoridad Portuaria involucrarse activamente en las decisiones sobre nuevos atraques de cruceros, buscando una gestión sostenible del tráfico marítimo.

Mensajes de compromiso

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León Verdugo, subrayó que la firma de la Carta +30 representa un fuerte compromiso moral hacia un turismo que prioriza el bienestar de las comunidades locales. “La Carta +30 no es solamente un documento, es un acuerdo intergeneracional que firmamos para legar un mejor futuro a las próximas generaciones”, declaró De León Verdugo.

Otro destacado discurso fue el de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, quien habló sobre la necesidad de combinar competitividad con compromiso ético en el sector turístico. “España tiene la oportunidad de liderar un turismo que no renuncie a la excelencia mientras protege los recursos que hacen posible esta actividad,” mencionó Sánchez Grau.

La visión de la Unesco

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado Domínguez, también estuvo presente y señaló que es crucial compartir experiencias y avanzar de manera coordinada. “La Carta +30 nos brinda una hoja de ruta para construir un turismo que aporte valor real a las personas y a los territorios.”

Durante el acto, António D. Abreu, director de Ecología y Ciencias de la Tierra de la UNESCO, aportó su perspectiva sobre cómo el turismo puede servir de puente entre culturas. Subrayó que “el futuro del turismo y del planeta depende de nuestra capacidad de actuar juntos.”

Abreu destacó que proteger la biodiversidad no es un lujo, sino una necesidad. Su mensaje enfatizó que el turismo sostenible debe ser visto como la única opción responsable.

Ejes de debate durante la conferencia

La jornada se estructuró en tres bloques que reflejan los pilares de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30:

1. Impacto del turismo

El primer bloque abordó las soluciones que están implementando diferentes destinos para reducir la huella ambiental y social del turismo. Expertos compartieron prácticas exitosas en la gestión responsable de los recursos.

2. Transparencia y gobernanza

El segundo bloque se centró en la importancia de una gobernanza que valore la transparencia, la confianza y la comunicación responsable. Este enfoque es vital para construir una relación sólida entre las administraciones y las comunidades locales.

3. Regeneración e innovación

El tercer bloque analizó cómo el turismo puede ser un motor de transformación positiva. Se discutieron innovaciones y oportunidades para generar valor sostenible, destacando que la regeneración del entorno y la comunidad debe ser parte integral de cualquier modelo turístico.

Ceremonia de clausura

El evento culminará con una ceremonia de clausura esta tarde, donde se llevará a cabo la adopción oficial de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30. Este nuevo documento actualiza los principios establecidos en 1995, ajustándolos a los retos climáticos, económicos, sociales y tecnológicos actuales.

La adopción de esta carta posiciona a Lanzarote como un referente internacional en el ámbito del turismo sostenible. La isla ha demostrado continuamente su compromiso con la protección de su entorno y el bienestar de sus comunidades.

Las intervenciones durante el acto resaltaron un punto clave: el turismo debe centrarse en el desarrollo que beneficie a las comunidades locales. La participación activa de los residentes en la toma de decisiones relacionadas con el turismo es fundamental para construir un modelo que sea sostenible a largo plazo.