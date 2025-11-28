Premios Puertos de Las Palmas 2025: un reconocimiento a la sostenibilidad con la entrega por primera vez en Lanzarote

La Fundación Puertos de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Las Palmas llevaron a cabo ayer jueves la XXIX edición de los Premios Puertos de Las Palmas 2025 en Marina Lanzarote, un hecho histórico al desarrollarse por primera vez fuera de Gran Canaria. Este evento resalta el compromiso continuo de la fundación con la sostenibilidad y el fortalecimiento de la comunidad portuaria en la provincia.

La ceremonia reunió a varias autoridades destacadas, incluyendo al alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, y a la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, María Migdalia Machín Tavío. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y la gerente de la Fundación, Betsabé Morales, encabezaron el evento, subrayando el papel vital de los puertos en el desarrollo social y económico de Canarias.

Premios y galardonados

Los Premios Puertos de Las Palmas 2025 fueron entregados a diversas entidades y personas que han realizado aportes significativos al progreso del entorno portuario:

Premio a la Iniciativa Empresarial: Varadero Marina Lanzarote, por su excelencia en reparación y mantenimiento naval, liderada por José Calero Rodríguez.

Varadero Marina Lanzarote, por su excelencia en reparación y mantenimiento naval, liderada por José Calero Rodríguez. Premio a la Vida Profesional:

Nicolás Lorenzo Ferrera, Centro Portuario de Empleo.

José Torres Hernández, Torremor e Hijos S.L.

Cecilio Hernández Castellano, Policía Portuaria, reconocido por su labor en la educación portuaria.

Cliente Distinguido: Spliethoff, grupo naviero internacional que colabora estrechamente con el Puerto de Las Palmas.

Spliethoff, grupo naviero internacional que colabora estrechamente con el Puerto de Las Palmas. Premio Especial Institucional: Cámaras de Comercio de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, por su rol en la dinamización económica y la cooperación pública-privada.

Cámaras de Comercio de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, por su rol en la dinamización económica y la cooperación pública-privada. Premio Especial Sociocultural: Cofradía de Pescadores de San Ginés, un símbolo de la identidad cultural de Lanzarote.

Cofradía de Pescadores de San Ginés, un símbolo de la identidad cultural de Lanzarote. Reconocimiento a Título Póstumo: Aitor Galán Robles, por su dedicación y defensa del puerto lanzaroteño.

Aitor Galán Robles, por su dedicación y defensa del puerto lanzaroteño. Reconocimiento Centenario: ASOCELPA, celebrando su centenario en vinculación con el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

"Historias de personas y generaciones"

Durante su discurso, Beatriz Calzada enfatizó el valor humano que representa el sector portuario “Los puertos dejaron hace tiempo de ser solo infraestructuras. Son historias de personas y generaciones”.

Subrayó el papel estratégico de los puertos en la cohesión territorial y económica de Canarias, esencial para garantizar la conectividad entre las islas y el suministro de mercancías.

La gerente Betsabé Morales, por su parte, expresó su agradecimiento y la emoción de celebrar estos premios en Lanzarote, destacando que el propósito de la Fundación es crear un vínculo entre el puerto y la sociedad: “Nuestro objetivo es escuchar, acompañar y acercar el puerto a las personas”.

La importancia de la sostenibilidad

La celebración de estos premios marca un momento crucial para destacar la importancia del desarrollo sostenible dentro del sistema portuario. Los organizadores han manifestado su deseo de visibilizar el impacto que cada puerto tiene en el desarrollo de Canarias, promoviendo puertos que sean no solo funcionales, sino también innovadores y sostenibles.

La gala culminó con un brindis en honor a los galardonados y un mensaje compartido sobre la necesidad de seguir construyendo puertos que sean sostenibles y humanos, donde la colaboración entre instituciones, empresas y la ciudadanía sea fundamental para el progreso.