Rosana presenta un villancico rockero para celebrar la Navidad y lanza su nuevo proyecto OMOW

La artista lanzaroteña Rosana Arbelo ha comenzado la temporada navideña 2025-2026 de una forma sorprendente al lanzar una versión más rockera y luminosa de su emblemático villancico Navidad en blanco. Este nuevo tema no solo celebra las festividades, sino que también marca el inicio de OMOW, un universo musical que Rosana comenzará a desvelar poco a poco.

Rosana describe OMOW como “Otro Mundo Nuestro Mundo”, destacando que no se trata de un simple disco o gira, sino de un viaje conjunto que los oyentes podrán experimentar. “Te presento mi universo. Lo iré abriendo pieza a pieza”, señala, invitando a sus seguidores a explorar las diferentes facetas de este nuevo proyecto.

Este villancico es solo el comienzo de una serie de iniciativas bajo el sello OMOW, lo que incluye un intrigante “récord de récords”, un desafío colectivo a nivel global que se anunciará próximamente.

Documental y más

Otro hito significativo de OMOW será el estreno del documental titulado “Rosana, ¡Mejor vivir sin miedo!” programado para principios de 2026. La grabación ofrecerá una mirada profunda a los orígenes y la esencia de este nuevo mundo musical que la artista está creando.

Rosana enfatiza que OMOW no busca ser comprendido en un sentido convencional, sino que invita a los espectadores a vivirlo, acompañarlo y descubrirlo conforme avanza. Esta propuesta única promete conectar de manera más emotiva con su audiencia, haciéndola parte activa de su evolución artística.

Con esta nueva iniciativa, Rosana demuestra su deseo de innovar y sorprender a sus seguidores, combinando la tradición navideña con un enfoque fresco y rockero. La cantante parece lista para llevar a sus admiradores a un emocionante viaje musical en el que se entrelazan la alegría de las festividades y la exploración de nuevas dimensiones artísticas.