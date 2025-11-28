El Consorcio del Agua logra ampliar hasta 2027 el convenio para finalizar las obras de saneamiento en El Golfo

El Consorcio del Agua de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han firmado recientemente un acuerdo para ampliar hasta 2027 el convenio destinado a las obras de saneamiento y depuración en la localidad de El Golfo. Esta medida es parte de un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad ambiental y gestionar de manera óptima los recursos hídricos en esta zona de gran valor natural y turístico.

Con la firma de esta segunda adenda, se garantiza la continuidad de la financiación estatal de un millón de euros, además de 464.000 euros aportados por el Consorcio del Agua de Lanzarote. Esta renovación del convenio es crucial, ya que permite evitar el pago de 300.000 euros en intereses de demora, lo que ejemplifica un enfoque proactivo en la gestión de recursos públicos.

Detalles del convenio

La vigencia del convenio se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2027, lo que proporciona un marco temporal adecuado para culminar los trabajos de saneamiento y depuración que ya comenzaron a mediados de agosto de 2025. Esta colaboración interadministrativa no solo reafirma el compromiso de las entidades involucradas, sino que también busca asegurar que los trabajos se realicen de manera eficiente y transparente.

La directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés, resaltó la importancia de este proyecto al indicar que dotará a El Golfo de una infraestructura moderna de saneamiento que responde a las necesidades ambientales y turísticas de la localidad.

Oswaldo Betancort, presidente del Consorcio del Agua, calificó el acuerdo como una “excelente noticia” tanto para Lanzarote como para Yaiza y El Golfo. Betancort enfatizó que la ampliación del convenio significará un avance significativo en la sostenibilidad y en la optimización de la gestión del agua en la localidad.

Estación depuradora de aguas residuales

Las obras incluidas en este convenio no solo se centran en mejorar la infraestructura de saneamiento. También están diseñadas para garantizar un entorno más saludable para los residentes de El Golfo. Las acciones proyectadas permitirán la instalación de una red completa de alcantarillado, que sustituirá el actual sistema basado en fosas sépticas individuales.

Entre las innovaciones planificadas se encuentra la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Esta instalación es vital para tratar de manera adecuada todas las aguas residuales, evitando vertidos que podrían perjudicar el entorno natural. Además, se implementará un sistema de almacenamiento y reutilización de agua depurada, destinado a usos no potables, lo cual no solo ahorrará recursos hídricos sino que también será un paso hacia la sostenibilidad.

Agradecimientos

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda González, subrayó la relevancia de esta ampliación. Destacó que esta decisión es un testimonio del entendimiento y colaboración que debe existir entre las distintas administraciones para abordar de manera efectiva las necesidades de la población.

La importancia de esta colaboración fue reafirmada en la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento, celebrada el 19 de junio de 2025. Durante esta sesión, se concluyó que no sería posible finalizar y justificar las acciones del convenio original, firmado en 2017, en el plazo estipulado. Como resultado, el Consorcio del Agua de Lanzarote logró evitar no solo la pérdida de financiación estatal, sino también la penalización por intereses de demora.

Conexiones a las viviendas

Las obras de saneamiento y depuración son fundamentales para el desarrollo sostenible de la comunidad de El Golfo. La infraestructura no solo está destinada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también contribuirá a la preservación del entorno natural, llevando a cabo una gestión adecuada de los recursos hídricos.

El Consorcio del Agua planea asegurar conexiones de saneamiento a viviendas y establecimientos, garantizando así que todos los residentes se integren al nuevo sistema. Esto es vital para eliminar progresivamente los vertidos privados que afectan la calidad ambiental de la zona.

Con el inicio de las obras respaldadas por la firma del acta de replanteo el 26 de agosto de 2025, se desbloquea un proyecto esperado durante años por los residentes y las instituciones públicas. La prolongación de este convenio significa un avance hacia una gestión hídrica que priorice la sostenibilidad y el bienestar comunitario.