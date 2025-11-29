Astrid Pérez reivindica que "los grandes avances de Lanzarote siempre han llegado de la mano del PP"

El Partido Popular de Lanzarote celebró este viernes su tradicional encuentro navideño, que reunió a más de 150 afiliados y simpatizantes en un ambiente de cercanía, unidad y balance político del año y al que asistieron la presidenta insular, Astrid Pérez, el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquin Romera, de viaje de trabajo a la isla, y la vicesecretaria regional de Acción Municipal, Maria Saavedra, entre otros cargos orgánicos.

El acto, al que acudieron los cargos públicos, comités locales y miembros del equipo insular, estuvo marcado por un mensaje claro: “El Partido Popular es la fuerza que transforma Lanzarote cada vez que tiene responsabilidades de gobierno”.

"Orgullosos de nuestra gestión"

En su intervención, Pérez afirmó que los afiliados del PP “debemos estar orgullosos de nuestra gestión, porque responde claramente al proyecto y a las políticas del Partido Popular, que lo que buscan es hacer mejor la vida de la gente”. Y añadió una idea que definió como clave: “Las cosas importantes que se hacen en Lanzarote tienen nombre y sello PP”.

La presidenta subrayó que “los avances más importantes y las soluciones a problemas históricos enquistados están llegando de la mano del Partido Popular” y destacó que el trabajo realizado durante los últimos seis años por su partido “comienza a servisible para la ciudadanía” y responde a la hoja de ruta trazada desde el pasado mandato.

Encuentro navideño del PP de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

"Desbloqueo de muchos de los problemas de Lanzarote"

Durante su intervención, Pérez defendió que el Partido Popular “está siendo el motor de las mejoras más importantes y del progreso que está viviendo Lanzarote”, recordando que muchos de los problemas que llevaban décadas sin resolverse han empezado a desbloquearse gracias al impulso del PP en las principales instituciones que gobierna, como el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife.

En este sentido, destacó que la construcción de las viviendas sociales de Manejeestá siendo posible gracias a la cesión del suelo aprobada por el PP en 2019, en su etapa como Alcaldesa de la ciudad, lo que permitirá que la isla disponga por primera vez en treinta años de vivienda pública. También subrayó la puesta en marcha del primer Comedor Social de titularidad municipal, financiado íntegramente con fondos propios, así como la tan esperada apertura del Pabellón de Argana, que por fin ha podido entrar en funcionamiento.

Encuentro navideño del PP de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Residencias de Tahíche y la Cruz Blanca

La presidenta insular recordó además que el Partido Popular ha sido decisivo para rescatar proyectos abandonados durante años, como el de la conocida residencia de la Cruz Blanca, que dejará de ser un solar olvidado para convertirse en una infraestructura sociosanitaria pionera con residencia para mayores, centro de día, viviendas de emergencia y servicios de apoyo. “También es el caso de la Residencia de Tahiche, un proyecto que quedó reducido por el PSOE a una primera piedra y una foto, y que ha vuelto a avanzar gracias al impulso del Cabildo y el Partido Popular”.

Pérez insistió en que “la responsabilidad del Partido Popular en cada uno de estos pasos adelante es incuestionable”, si bien el resto de actores políticos no van a hacer un ejercicio de honestidad y reconocerlo. Por eso animó a los afiliados y simpatizantes a ser “el altavoz de un proyecto político que está transformando Lanzarote”.

La presidenta insular, que repasó el gran trabajo que están desarrollando los distintos comités locales, cerró su intervención con un mensaje de confianza y gratitud. “Gracias por creer, por estar y por seguir sumando al gran partido que somos. Tenemos los mejores equipos humanos y la fortaleza y la ambición necesaria para mejorar Lanzarote y la vida de la gente”.