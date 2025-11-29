Las curiosidades del belén más grande de Lanzarote: 400 metros de superficie, un volcán en erupción y cascada

El municipio de Yaiza inauguró el pasado viernes su belén municipal en una ubicación excepcional recreada para la ocasión: en el interior de una caldera volcánica que se sitúa cerca de la Plaza de Los Remedios. Esta instalación, que abarca una superficie de 400 metros cuadrados, se ha convertido rápidamente en un punto de interés para residentes y visitantes, sorprendiendo a quienes han tenido la oportunidad de recorrerla.

El arte que se exhibe en este Belén es obra de cuatro trabajadores municipales: Gabino Cabrera, Pancho Ortiz, Orlando Caraballo y Aridane Cabrera. Estos artesanos dedicaron su ingenio y habilidad para construir una obra que refleja no solo el nacimiento de Jesús, sino también uno de los paisajes más hermosos y representativos de la isla, combinando elementos culturales y tradicionales de Yaiza y otras zonas de Lanzarote.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó el talento de los creadores durante la inauguración, proporcionando un agradecimiento especial por su dedicación. “Esta maravilla llena de detalles será recordada como una de las mejores producciones que hemos disfrutado tanto dentro como fuera de Lanzarote”, afirmó Noda.

Inauguración del Belén Municipal de Yaiza 2025 / La Provincia

Janubio y Arrecife

La instalación del Belén no solo es un espectáculo visual, sino que también ofrece una experiencia inmersiva que invita a los visitantes a reflexionar sobre la importancia cultural y natural de la región. “La propuesta nos sorprenderá y nos recuerda la responsabilidad que todos tenemos de cuidar este espacio”, añadió el alcalde, instando a los ciudadanos a asistir y proteger esta obra.

El belén incluye elementos representativos como Playa Blanca, las Salinas de Janubio y la ciudad de Arrecife con el Charco y la Iglesia de San Ginés, presentados en una narrativa visual que captura la esencia de Lanzarote. Un sendero guiado permite a los asistentes explorar las diferentes escenas, proporcionando una experiencia interactiva.

Inauguración del Belén Municipal de Yaiza 2025 / La Provincia

Erupción volcánica y cascada

Una de las características más destacadas de esta instalación es la simulación eruptiva, que se activa cada cinco minutos, mostrando una columna de gases y fuego. Este efecto, que incluye luces y sonidos, pretende recrear la belleza natural y el dinamismo de los volcanes de Timanfaya, creando un ambiente único que atrae a los visitantes.

Asimismo, se ha incorporado el diseño de una enorme cascada, que no solo embellece el entorno, sino que también actúa como un punto de atracción para quienes están en la caldera. Este año, el belén presenta un diseño innovador que permite a los visitantes explorar la obra desde una perspectiva jamás vista hasta ahora.

Homenaje a la Tradición

El evento inaugural del Belén también rindió homenaje a Tito Viera, un belenista que fue precursor en la creación de este tipo de representaciones en Yaiza, una tradición que ha perdurado durante casi 40 años. El alcalde también recordó a Guelo Viñoly, carpintero municipal fallecido este año, quien contribuyó con miniaturas de casas y otros elementos representativos del belén. Este reconocimiento enfatiza la importancia del legado cultural que acompaña esta festividad.

El Ayuntamiento de Yaiza no solo invita a la población a visitar el Belén, sino también a participar en las próximas actividades festivas de fin de año. Estos eventos están diseñados para fortalecer el sentido de comunidad y celebrar la cultura local. Los interesados pueden consultar la agenda completa de actividades en el sitio web oficial del Ayuntamiento www.yaiza.es o en su versión impresa.