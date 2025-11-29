Heridos dos jóvenes tras salirse de la vía con su coche en Lanzarote

Un accidente de tráfico tuvo lugar en la carretera LZ-501, a su paso por el municipio de Tías en la madrugada de este sábado. A las 00:43 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canaria recibió un aviso sobre la salida de un vehículo de la vía, lo que generó una rápida activación de los servicios de emergencia.

Los dos ocupantes del vehículo resultaron heridos y recibieron atención inmediata por parte de los servicios de salud. El primero de los afectados es un hombre de 23 años que presenta varios traumatismos de carácter moderado. Este joven fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

El segundo afectado, un hombre de 20 años, sufrió un traumatismo craneal también de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia medicalizada.

Recursos de emergencias

El incidente movilizó diversos recursos de emergencia, incluyendo el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, la Guardia Civil y los servicios de Protección Civil. Los Bomberos realizaron las maniobras necesarias para asegurar el vehículo involucrado en el accidente, garantizando la seguridad en la zona.

Mientras tanto, el personal del SUC se encargó de valorar y asistir a los heridos antes de su transporte al hospital.

La Guardia Civil llevó a cabo el atestado correspondiente y se ocupó de regular el tráfico en la LZ-501 para minimizar el impacto del suceso en la circulación.