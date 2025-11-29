La Plaza de Las Palmas en Arrecife luce renovada tras finalizar las obras de rehabilitación

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, supervisaron ayer viernes la finalización de las obras de la Plaza de Las Palmas, frente a la iglesia de San Ginés, que han sido recepcionadas oficialmente por la Consejería Insular de Obras Públicas. El alcalde hizo hincapié en que esta rehabilitación, iniciada la pasada primavera, responde a una demanda histórica de la ciudadanía local.

Este trabajo de rehabilitación del espacio, que sigue el diseño original de César Manrique, fue ejecutado no solo para embellecer el espacio, sino también para hacerlo más accesible y seguro para todos los transeúntes. A partir de ahora, la plaza contará con una mejora significativa en la iluminación y el mobiliario urbano, todo dentro del respeto por sus elementos tradicionales.

Iluminación y aljibe

Una de las novedades más destacadas es la nueva iluminación de la plaza, según el diseño original de César Manrique. Las nuevas farolas, siguiendo este estilo, mejoran la atmósfera nocturna del lugar y hacen un homenaje a su legado artístico.

La plaza de Las Palmas no solo es un espacio recreativo, sino que también está imborrablemente ligada a la historia de Arrecife. En su subsuelo se encuentra un aljibe histórico que ha sido restaurado.

Este aljibe era crucial para el almacenamiento de agua que llegaba desde Gran Canaria en los barcos "Correíllos", así que su preservación es vital para contar la historia de la localidad.

Conservación de los árboles

Otro aspecto notable de la rehabilitación fue la decisión de preservar la casuarina, un árbol significativo que, a pesar de que inicialmente se contemplaba su reemplazo, se ha mantenido en su lugar al determinar que su conservación no obstaculiza la restauración del espacio. Los ficus existentes también se han recuperado, manteniendo el diseño original que Manrique había planteado en los años 50.

Los trabajos no solo se limitaron a la estética, ya que se ha implementado un nuevo sistema de riego para las plantas, lo que contribuye a la sostenibilidad del entorno.

Accesibilidad y mobiliario urbano

La calle Otilia Díaz, adyacente a la plaza y dedicada a una figura notable de Arrecife, ha sido peatonalizada en uno de sus tramos. Este acceso se reserva exclusivamente para los residentes, fomentando así un entorno más seguro y menos congestionado por el tráfico vehicular. En este espacio se ha instalado jardinería y bancos, aportando un área de descanso que invita a disfrutar del entorno.

Se han añadido bancos de diseño antiguo en madera y forja, así como papeleras de hierro fundido, que complementan la estética general del lugar. Estas adiciones hacen hincapié en el carácter histórico y cultural de la plaza.

Financiación y Recova

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha mencionado que la rehabilitación de la plaza de Las Palmas es parte de un plan más amplio para revitalizar el centro histórico de la ciudad. Este incluye la próxima reapertura de La Recova como mercado de abastos, además de otras intervenciones en zonas como el Puente de las Bolas y el Parque José Ramírez Cerdá. La intención es restaurar y poner en valor estos espacios, beneficiando a la comunidad y fomentando el turismo.

La rehabilitación de la Plaza de Las Palmas ha sido posible gracias a la financiación del Cabildo de Lanzarote, a través de los fondos europeos Next Generation, gestionados por la consejera de Hacienda, María Jesús Tovar. Este respaldo económico es crucial para llevar a cabo proyectos que no solo embellecen la ciudad, sino que también promueven su historia y identidad cultural.

El Ayuntamiento de Arrecife también ha destacado la importancia de estos trabajos en el contexto de la mejora del entorno urbano, que ahora es más accesible y seguro para la comunidad.