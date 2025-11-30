Arrecife adjudica los nueve ventorrillos de Navidad tras un concurso gastronómico que duplicó el número de participantes

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife dio a conocer este sábado los nombres de los nueve ganadores del Concurso Gastronómico organizado para la selección de los ventorrillos tradicionales de la Navidad 2025-2026.

Este certamen, celebrado en una Recova Municipal completamente llena de ambiente festivo, reunió a 24 concursantes, el doble que en la edición anterior, reflejando el creciente interés de la ciudadanía y de los profesionales de la restauración por recuperar y fortalecer la identidad culinaria durante estas fiestas.

Ganadores del concurso gastronómico

Tras la valoración del jurado profesional y la participación del público asistente en la degustación, los ventorrillos fueron adjudicados a:

Servando Pérez Dorta, Arturo Santana Santana, Alejandro Betancor Hernández, Oswaldo Rodríguez Felipe, Mencey Medina Elvira, Luis del Olmo González, Jorge González Betancor, Julio Alejandro Torres Yáñez y Echedey Arbelo Álvarez.

Los nueve ventorrillos se distribuirán entre la Recova Municipal (cuatro) y la Plaza de Las Palmas, junto a la Iglesia de San Ginés (cinco), y allí se ofrecerán diversas propuestas culinarias donde predominarán los platos tradicionales de la cocina canaria, con una apuesta decidida por los productos kilómetro cero y las recetas que forman parte del acervo cultural de las islas.

Entre ellas, se degustarán versiones tradicionales y renovadas de caldo millo, fideos costeros, atún, carne de cabra, ropa vieja y pulpo en diferentes modalidades, entre otros clásicos.

Elaboraciones en directo

A lo largo de las cuatro horas que duró el concurso, conducido por la presentadora Carmen Nieves Pérez, cada uno de los 24 participantes presentó dos elaboraciones: Una que ya se traía preparada y otra cocinada en directo durante el concurso.

En total, el jurado y el público pudieron evaluar 48 propuestas culinarias, lo que convirtió la jornada en un auténtico encuentro gastronómico popular.

Recuperar la gastronomía tradicional canaria

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, que estuvieron presentes durante el desarrollo del certamen y pudieron degustar algunas de las propuestas, felicitaron a los ganadores, agradecieron la notable participación y destacaron el éxito de una convocatoria que “representa la fuerza de nuestras tradiciones, el valor de nuestros productos y la ilusión de un municipio que vive y siente la Navidad”.

Ambos dirigentes recordaron que “la gastronomía tradicional ha sido siempre una expresión esencial de nuestras fiestas municipales, y recuperarla con fuerza es parte del camino de buen gobierno que hemos emprendido”. Subrayaron, además, que la magnífica respuesta de esta edición confirma que Arrecife quiere unas fiestas navideñas vivas y participativas.

El alcalde y el teniente de alcalde animaron al público a disfrutar de los ventorrillos y avanzaron que el programa oficial de Navidad se presentará en los próximos días, con novedades orientadas a dinamizar el centro de la capital y fortalecer las tradiciones locales.