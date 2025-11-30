Arrecife adjudica los nueve ventorrillos de Navidad tras un concurso gastronómico que duplicó el número de participantes
Un total de 24 concursantes participaron en el certamen organizado por el Ayuntamiento capitalino con elaboraciones como caldo millo, fideos costeros, atún, carne de cabra, ropa vieja y pulpo en diferentes modalidades
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife dio a conocer este sábado los nombres de los nueve ganadores del Concurso Gastronómico organizado para la selección de los ventorrillos tradicionales de la Navidad 2025-2026.
Este certamen, celebrado en una Recova Municipal completamente llena de ambiente festivo, reunió a 24 concursantes, el doble que en la edición anterior, reflejando el creciente interés de la ciudadanía y de los profesionales de la restauración por recuperar y fortalecer la identidad culinaria durante estas fiestas.
Ganadores del concurso gastronómico
Tras la valoración del jurado profesional y la participación del público asistente en la degustación, los ventorrillos fueron adjudicados a:
Servando Pérez Dorta, Arturo Santana Santana, Alejandro Betancor Hernández, Oswaldo Rodríguez Felipe, Mencey Medina Elvira, Luis del Olmo González, Jorge González Betancor, Julio Alejandro Torres Yáñez y Echedey Arbelo Álvarez.
Los nueve ventorrillos se distribuirán entre la Recova Municipal (cuatro) y la Plaza de Las Palmas, junto a la Iglesia de San Ginés (cinco), y allí se ofrecerán diversas propuestas culinarias donde predominarán los platos tradicionales de la cocina canaria, con una apuesta decidida por los productos kilómetro cero y las recetas que forman parte del acervo cultural de las islas.
Entre ellas, se degustarán versiones tradicionales y renovadas de caldo millo, fideos costeros, atún, carne de cabra, ropa vieja y pulpo en diferentes modalidades, entre otros clásicos.
Elaboraciones en directo
A lo largo de las cuatro horas que duró el concurso, conducido por la presentadora Carmen Nieves Pérez, cada uno de los 24 participantes presentó dos elaboraciones: Una que ya se traía preparada y otra cocinada en directo durante el concurso.
En total, el jurado y el público pudieron evaluar 48 propuestas culinarias, lo que convirtió la jornada en un auténtico encuentro gastronómico popular.
Recuperar la gastronomía tradicional canaria
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, que estuvieron presentes durante el desarrollo del certamen y pudieron degustar algunas de las propuestas, felicitaron a los ganadores, agradecieron la notable participación y destacaron el éxito de una convocatoria que “representa la fuerza de nuestras tradiciones, el valor de nuestros productos y la ilusión de un municipio que vive y siente la Navidad”.
Ambos dirigentes recordaron que “la gastronomía tradicional ha sido siempre una expresión esencial de nuestras fiestas municipales, y recuperarla con fuerza es parte del camino de buen gobierno que hemos emprendido”. Subrayaron, además, que la magnífica respuesta de esta edición confirma que Arrecife quiere unas fiestas navideñas vivas y participativas.
El alcalde y el teniente de alcalde animaron al público a disfrutar de los ventorrillos y avanzaron que el programa oficial de Navidad se presentará en los próximos días, con novedades orientadas a dinamizar el centro de la capital y fortalecer las tradiciones locales.
