‘La conferencia de los pájaros’ gana la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote

Tras más de cuatro horas de intenso debate en público, el jurado de la Muestra de Cine de Lanzarote ha señalado por unanimidad ‘La conferencia de los pájaros’ como mejor película de la sección oficial de la XV edición. El premio lo ha recogido su director, Amin Motallebzadehm que ha estado presente en Lanzarote en esta semana de proyecciones. El galardón es una pieza de cerámica de la Fundación Juan Brito.

El jurado le ha otorgado el máximo galardón porque “en un momento de afirmaciones literales, se presenta como un enigma, sugerente y sensual. Toma el fútbol como marco para instalarse en un estado de ánimo y en un vacío, en los fascinantes intersticios del lenguaje, y para revelar los espacios que no se ven: entre la palabra y lo que es, entre un idioma y otro”.

‘The Shards’ ha obtenido una mención especial por “hacer visible lo que en un momento de extrema visibilidad no se ve. Por responder a la pregunta sobre que es una nación con una construcción inteligente, fragmentaria, descentrada, dislocada, como una danza frente al fin del mundo y, sobre todo, por construir una subjetividad que busque incansablemente lo colectivo, crear un nosotres nuevo para un mundo, duro, que pueda pararse a relatar lo que significa vivir y morir hoy”.

Amin Motallebzadeh, ganador de la XV Muestra de Cine de Lanzarote.

Jurado joven y Cruce de Caminos

Por su parte, los integrantes del Jurado joven han designado como mejor película ‘Con Hasan en Gaza’ por “su defensa de las imágenes como ejercicio de resistencia y contra el olvido. Y por su forma distinta de presentar la tragedia, y haber podido dar un sentido, a través del sonido, a un material de archivo propio”. Han hecho mención especial para ‘The Shards’.

En la sección de cortometrajes Cruce de caminos: Cineastas de Canarias, el título ganador ha sido ‘Inmaculada’, de Amos Milbor. El Jurado lo ha elegido “por integrar elementos heterogéneos (fútbol, religiosidad popular, historia del arte) para dar cuenta del contraste entre una Canarias hipermoderna y la socarronería costumbrista”.

El director de la Muestra de Cine de Lanzarote y presidente de Tenique Cultural, Javier Fuentes Feo, ha destacado en la clausura que “un año más la deliberación ha demostrado que este tipo de eventos tiene mucho interés, por ser una reflexión pública y un análisis en profundidad de lo que es el cine a día de hoy”.

