Vanessa Marrero, ponente en la VI edición de Emprendefest Argentina

Vanessa Marrero, mentora financiera y creadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, participó en la sexta edición de Emprendefest, el festival de referencia dentro de la comunidad emprendedora de Latinoamérica, celebrado los días 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.

Este evento creado por Alejandra Leguizamón, fundadora de @mamaemprendearg y de la Academia Mamá Emprende, persigue «impactar en la economía real de nuestra comunidad, brindarles herramientas innovadoras y la recarga de energía emocional que solo se logra al celebrar con miles de colegas».

Declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Emprendefest ha reunido a líderes, fundadoras de startups, pequeñas empresarias y profesionales latinoamericanas y españolas, entre las que se hallaba Vanessa Marrero. Su empresa ofrece mentorías en directo tanto online como presenciales y desde el pasado 15 de octubre realiza por segundo año una mentoría con el Cabildo de Lanzarote para empresarios de la isla, que se llama Mentor Mind Financiero.

'Por un negocio que te da la vida'

Con su ponencia Por un negocio que te da la vida, Marrero mostró cómo su enfoque busca ayudar a las emprendedoras a encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la calidad de vida, disfrutando de un negocio que se adapte a sus vidas y no a la inversa.

Este mensaje que la ponente engloba bajo su filosofía de rentabilidad expansiva fue el hilo conductor de su charla en el plató de Tiendanube del 24 de noviembre, que reunió a más de 20.000 personas a través del streaming. Asimismo, Vanessa Marrero estuvo presente en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde acudieron más de 3.500 personas, que pudieron acercarse hasta el estand de su marca para charlar con ella y hacerse fotos en su espejo bajo el hashtag #YoDecidoRentabilidadExpansiva.

El festival contó además con ponentes de la talla de Gemma Fillol, experta en liderazgo femenino y comunicación emocional; Nayla Norris, mentora de estrategia y liderazgo para emprendedoras, e Irene Milián, experta en branding y estrategia.

Junto a ellas, Marrero participó en una jornada de Mastermind compartiendo experiencias y aprendizajes. Vanessa Marrero destaca que se siente «muy agradecida de haber participado en Emprendefest y haber conocido y compartido con mujeres increíbles que me recordaron por qué hago lo que hago».

La participación en Emprendefest supone un nuevo hito en la trayectoria de Vanessa Marrero, quien durante este año ha intervenido como ponente en diversos encuentros, a la vez que sigue liderando la Escuela de Tranquilidad Económica, el proyecto insignia de esta emprendedora.