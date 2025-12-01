Arrecife decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del escritor Antonio Félix Martín Hormiga

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del escritor arrecifeño Antonio Félix Martín Hormiga. Desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el jueves, 4 de diciembre, las banderas oficiales de Arrecife ondearán a media asta en señal de luto oficial en los edificios municipales.

En el decreto de luto, el Ayuntamiento suspende las actividades públicas que estén organizadas de manera directa por esta Institución durante estos tres próximos días. El pleno del Ayuntamiento de Arrecife, en su sesión del pasado 31 de octubre, acordó por unanimidad proponer a Antonio Félix Martín Hormiga como Hijo Predilecto de Arrecife, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento capitalino.

"Antonio Félix Martín Hormiga, más conocido como Félix Hormiga, estaba muy unido a nuestra ciudad y puerto del Arrecife, su municipio natal", resaltó hoy el alcalde Yonathan de León, recordando que por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Arrecife fue designado para recibir la máxima distinción, Hijo Predilecto de Arrecife.

Hormiga, nació en Arrecife, Lanzarote, el 14 de abril de 1951 y llegó a ser concejal en este Ayuntamiento de Arrecife. Además, fue en vida un destacado escritor e historiador. Autor polifacético, su obra literaria abarca desde el relato corto hasta la poesía, la crónica, la literatura infantil y juvenil, el teatro —como autor, director, actor y fundador del grupo Regartija— y la plástica, participando en varias exposiciones.

También desarrolló su actividad en la prensa, colaborando en periódicos y revistas (fue director de la revista Litoral), y en la gestión cultural, director de la Casa de la Cultura "Agustín de la Hoz", y responsable del Centro Insular de Cultura "El Almacén". Su trabajo se ha caracterizado por una permanente reflexión sobre la canariedad, desde sus aspectos más individuales o los más colectivos e históricos.

Yonathan de León, como alcalde de Arrecife, "transmite las condolencias oficiales a toda su familia, allegados y numerosos amigos, y lamenta esta pérdida irreparable de una de sus vecinos destacados que abogó por la cultura e identidad canaria". Antonio Félix Martín Hormiga "fue un gran creador cultural nacido en nuestra ciudad y su obra literaria recopila gran parte de la historia costera de Arrecife, al que Hormiga contribuyó para preservarla y difundirla", resaltó el primer edil.

La cultura de Arrecife y Lanzarote seguirá más unida a Antonio Félix Martín Hormiga, cuyo legado cultural y literario queda reflejado como uno de sus hijos ilustres. Hormiga permanecía hospitalizado cuando conoció, hace un mes, que el pleno del Ayuntamiento de Arrecife lo había propuesto, por unanimidad, como Hijo Predilecto de Arrecife, su ciudad natal.