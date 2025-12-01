Los campamentos conciliadores de Navidad tendrán 180 plazas

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife pone en marcha una nueva edición de los campamentos municipales conciliadores de Navidad, una iniciativa que se ha consolidado como un recurso esencial para apoyar a las familias durante el periodo navideño y que en cada convocatoria registra una alta demanda.

Maite Corujo, concejala de Bienestar Social, destaca que esta propuesta «se ha convertido en un verdadero respaldo para quienes necesitan conciliar su vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares». Según la edil, «el éxito de participación que venimos experimentando confirma que estos campamentos son necesarios y que cumplen con su misión social, especialmente para las familias que más lo necesitan».

El programa, impulsado dentro de la subvención del Plan Corresponsables, se desarrollará del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en días laborables. Los campamentos tendrán lugar en tres centros educativos del municipio: CEIP Titerroy, CEIP Argana Alta y CEIP Adolfo Topham, permitiendo así cubrir diferentes zonas de Arrecife y facilitar el acceso de las familias. El servicio será totalmente gratuito y contará con 180 plazas en total, con 60 plazas por centro. El 50% de ellas se reservará para familias en situación de vulnerabilidad atendidas por Bienestar Social, mientras que el resto estará disponible para cualquier familia empadronada en Arrecife que lo solicite. Además, se habilitarán 15 plazas específicas para Atención a la Diversidad Funcional, priorizando a usuarios de Servicios Sociales.

Los horarios del campamento serán de 09.00 a 13.45 horas, con la posibilidad de recogida temprana entre las 07.00 y las 09.00 horas. El proyecto está dirigido a menores de tres a 12 años.

Corujo subraya que «cada año vemos cómo las familias confían en este recurso que no solo ofrece un espacio seguro y educativo para los menores, sino que también favorece una convivencia enriquecedora en plena época navideña».

La inscripción será del 4 al 12 de diciembre de 2025 y podrá formalizarse por el código QR que aparecerá en los carteles informativos o en el enlace: https://junglekidsclublz.com/wp-content/uploads/2025/06/inscripcia_n-campamentos-conciliadores.pdf. La adjudicación de plazas se realizará por estricto orden de solicitud, siempre que se esté estar empadronado en Arrecife.