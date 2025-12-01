"El Diario del Guardián de Lanzarote", un juego educativo para impulsar el respeto, el conocimiento y el disfrute responsable del territorio

SPEL-Turismo Lanzarote presentó este lunes "El Diario del Guardián de Lanzarote", una experiencia educativa interactiva dirigida al alumnado de la isla para fomentar la conciencia ambiental, el respeto al territorio y la identidad cultural a través del aprendizaje gamificado.

La actividad forma parte del programa "Conoce, Respeta y Disfruta", impulsado por Cabildo de Lanzarote y la consejería de Turismo que dirige el presidente, Oswaldo Betancort, para acercar a los más jóvenes los valores que han guiado históricamente el modelo de protección y sostenibilidad de la isla.

Durante la presentación, en la que participaron centros educativos, como el CEIP Capellanía del Yágabo y el IES Agustín Espinosa, se mostró la dinámica general de la actividad y se invitó al alumnado a completar en directo varias de las misiones del juego.

El desarrollo del proyecto ha sido coordinado por el equipo de CARSA, representado por Antonio Collado y Paola Arjona, quienes explicaron el enfoque pedagógico de la herramienta y su capacidad para conectar aprendizaje, creatividad y responsabilidad ambiental.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de que las nuevas generaciones mantengan vivo el compromiso histórico de la isla con la sostenibilidad. "Lanzarote ha demostrado durante décadas que es posible crecer cuidando lo que nos hace únicos. Este juego ayuda a que nuestros jóvenes interioricen ese mensaje y lo lleven consigo en su día a día. Conocer la isla es el primer paso para amarla y protegerla, y esta herramienta convierte ese aprendizaje en una experiencia atractiva y memorable", afirmó.

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, subrayó el valor de apostar por formatos innovadores que conecten con el lenguaje de la juventud. "Es una oportunidad magnífica para acercar los valores de sostenibilidad, identidad cultural y responsabilidad al público más joven utilizando una narrativa inmersiva, dinámica y muy cercana a su forma natural de aprender. Necesitamos que la ciudadanía del futuro comprenda que el entorno no es un recurso infinito y que su cuidado depende de todos nosotros. Este proyecto contribuye directamente a ese objetivo", señaló.

El juego, accesible desde cualquier dispositivo, propone una aventura narrativa en la que los estudiantes avanzan a través de cinco misiones relacionadas con el reconocimiento del territorio, la relación entre naturaleza y ser humano, la creatividad inspirada en la obra de César Manrique, la sensibilidad hacia el entorno marino y el compromiso personal con la sostenibilidad. En cada misión, los participantes obtienen un objeto simbólico -una brújula, una piedra volcánica, un pincel, un caracol...- que representa una habilidad clave del aprendizaje: orientarse, reflexionar, crear, imaginar y comprometerse. Al finalizar, estos elementos se integran para construir una balsa que simboliza el camino recorrido y la responsabilidad adquirida por cada estudiante como "guardián de la isla".

El juego culmina con un juramento personal, en el que cada participante redacta un compromiso con el territorio para trasladar lo aprendido a su vida cotidiana. La herramienta completa es accesible en el siguiente enlace: https://view.genially.com/68ee2a0ecdf6f40013302371/interactive-content-aqui-se-guardan-los-secretos-de-la-isla

Con este proyecto, SPEL-Turismo Lanzarote continúa reforzando su apuesta por la educación ambiental, acercando a los jóvenes una visión clara: proteger Lanzarote es un legado compartido, que debe transmitirse de generación en generación.