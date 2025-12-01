Muere Félix Martín Hormiga, pilar de la cultura en Lanzarote y referente literario insular

Lanzarote ha perdido este lunes a una de sus voces más representativas del ámbito cultural y literario. Félix Martín Hormiga, nacido en Arrecife en 1951, ha fallecido dejando tras de sí un vasto legado en la creación artística, la promoción cultural y la defensa de la memoria colectiva de su isla natal.

Referente indiscutible en la escena insular, Hormiga fue escritor, gestor cultural, hombre de teatro y funcionario público, y ejerció durante décadas una influencia decisiva en la vida intelectual y artística de Lanzarote.

Hormiga cultivó una obra literaria diversa, aunque su principal especialidad fue el cuento corto, género en el que desarrolló un estilo propio, directo y evocador. No obstante, su versatilidad lo llevó también a publicar novelas, poesía y literatura infantil.

Entre sus títulos más destacados figuran obras como El Guincho que volvió a El Puerto, Shitela. El Minotauro (o la pesadilla de un imperio), El Rabo del Ciclón, Aquí dentro hay un cuento o Barquilleros y Roncotes. Su mirada sobre el entorno insular y la vida marinera se plasma también en ensayos como Lanzarote, antes de César. José Ramírez y César Manrique. Una isla como tema o Descripción de una isla oceánica y sus habitantes.

Su última publicación, lanzada este mismo año bajo el sello de Mercurio, fue Una red pintada de palabras, una cuidada antología de poemas y microrrelatos que recoge su visión más intimista y experimental.

Un impulsor incansable de la cultura en Lanzarote

Además de su obra escrita, Félix Martín Hormiga fue una figura imprescindible en la gestión y promoción cultural. Fundador del grupo de teatro Regartija, su inquietud lo llevó también al ámbito institucional: fue concejal del Ayuntamiento de Arrecife, director del Centro Cultural El Almacén y responsable del Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 2024.

Durante su trayectoria institucional impulsó la publicación de obras fundamentales del patrimonio cultural insular, promovió el acceso a la literatura canaria y contribuyó a consolidar espacios culturales emblemáticos de la isla.

El pasado 31 de octubre, apenas un mes antes de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Arrecife le otorgó el título de Hijo Predilecto de la Ciudad, reconociendo su profunda vinculación con la capital lanzaroteña y su papel en la construcción de la identidad cultural arrecifeña.

Tras conocerse su muerte, el alcalde Yonathan de León Machín ha decretado tres días de luto oficial. Desde este lunes y hasta el jueves 4 de diciembre, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, y se han suspendido las actividades públicas organizadas directamente por el consistorio.

En palabras del alcalde, Hormiga "fue un gran creador cultural nacido en nuestra ciudad y su obra literaria recopila gran parte de la historia costera de Arrecife, a la que contribuyó para preservarla y difundirla".

Por su parte, el Cabildo de Lanzarote también ha emitido un comunicado expresando su “profundo pesar” por la pérdida de quien consideran “una figura imprescindible de la cultura insular y una de las voces más respetadas y queridas en la vida artística, literaria y social de Lanzarote durante las últimas décadas”.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó su “compromiso con la cultura, con la memoria colectiva y con la identidad de Lanzarote”, afirmando que “nos deja un legado que seguirá iluminando nuestro presente y nuestro futuro”.