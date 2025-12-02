Diciembre cultural en Lanzarote: música, teatro, cine y charlas para toda la familia

El Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura, ha preparado una completa programación cultural para el mes de diciembre, con propuestas que abarcan desde conciertos y obras teatrales hasta cine de autor, exposiciones y charlas. Una agenda plural y accesible que busca acercar la cultura a todos los públicos y convertir las fiestas navideñas en una oportunidad para el encuentro, la creatividad y la emoción.

Uno de los ejes principales de la programación es “Navidad Isleña 2025”, un ciclo de actuaciones musicales tradicionales que recorrerá todos los municipios de la isla. Ranchos de Pascua, corales y agrupaciones locales llenarán las calles con villancicos, folclore y espíritu navideño. Se trata de una propuesta arraigada en la identidad canaria que apuesta por la música como vehículo para celebrar la Navidad desde las tradiciones populares.

Música: del góspel al funk pasando por el folclore canario

La música contemporánea también ocupa un lugar destacado en la agenda de diciembre. El mes comienza con fuerza el 6 de diciembre, con Rubee Rose & Let's Sing Gospel Choir, dentro del Gospel Canarias Fest, que fusiona el góspel tradicional con sonidos actuales.

Rubbe Rose / La Provincia

El 13 de diciembre, la octava isla se convierte en sede de la primera edición del Octava Fest, un encuentro que celebra la música canaria contemporánea con bandas como Mampara Paró, Twinfins, Habitus y Denis Rodd actuando en La Graciosa.

El 19 de diciembre, Drûpe actúa en El Almacén, presentando su disco Peach Please tras una exitosa gira por Alemania. El mes se cierra con una de las propuestas más esperadas: Arístides Moreno y la 101 Brass Band, que el 27 de diciembre pondrán el broche final en La Graciosa con un concierto cargado de ska, funk y ritmos latinos que reinterpretan sus temas más emblemáticos.

Teatro y danza: magia, aventura y clásicos

Los espectáculos familiares tienen también un papel clave. El 11 de diciembre, la Escuela de Danza MT Dance presenta Navidad en la selva, un musical con temática navideña y ambientación selvática, en el que un Grinch trata de robar la estrella sagrada. Color, danza y alegría para toda la familia.

Duendes / La Provincia

El 13 de diciembre, Duendes, el misterio de los sueños perdidos lleva al público hasta la Laponia mágica para resolver por qué los niños han dejado de soñar. Una propuesta llena de fantasía y reflexión.

La danza clásica también tiene su espacio con El lago de los cisnes, interpretado por Ballets de Tenerife el 20 de diciembre, en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. Una revisión fiel al clásico que une elegancia, emoción y excelencia interpretativa.

Cine de autor, clásicos y animación para jóvenes

El cine de diciembre en Lanzarote se reparte entre proyecciones contemporáneas y recuperaciones históricas. El 10 de diciembre, el Cine Buñuel ofrece Tres amigas, una comedia dramática francesa que explora los vínculos afectivos desde un enfoque naturalista.

El 13 de diciembre, en colaboración con el Festival Noir Lanzarote Negra, Cine Club Lanzarote proyecta El cebo (1958), clásico del suspense español dirigido por Ladislao Vajda, que sigue impactando por su tensión narrativa y profundidad psicológica.

La ópera prima de Constance Tsang, Blue Sun Palace, se presenta el 17 de diciembre, una película íntima que explora el duelo, el deseo y la pertenencia desde una óptica personal.

Por último, el 18 de diciembre, Cine Juventud Lanzarote trae Robot salvaje, una historia animada basada en la obra de Peter Brown, que mezcla naturaleza, inteligencia artificial y valores familiares, ideal para jóvenes y familias.

Las reflexiones culturales también tienen su espacio. Los días 3 y 4 de diciembre, el foro Creación desde Canarias: retos y perspectivas reunirá a creadores como Will Encarnación, Dario Machín, Ione Domínguez y María Betancor Ravelo, moderados por Nira Cabrera, para debatir sobre los desafíos del arte contemporáneo en el contexto insular.

El 16 de diciembre, El Almacén acoge una conversación entre los fotógrafos David GP y Daniel L. Fleitas, moderada por Adonay Bermúdez, centrada en la creación visual y sus procesos.

Toda la información sobre la programación cultural de diciembre en Lanzarote, así como la venta de entradas, está disponible en la web oficial del área de Cultura del Cabildo: www.culturalanzarote.com