Lanzarote reafirma su liderazgo internacional en turismo sostenible tras una jornada histórica en Jameos del Agua

La jornada celebrada el pasado viernes en Jameos del Agua con motivo de la adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30 dejó un balance contundente: Lanzarote volvió a situarse en el centro del debate internacional sobre el turismo responsable, renovando el liderazgo que ya ejerció en 1995. La isla confirmó su capacidad para impulsar consensos y marcar dirección en un momento clave para el futuro del sector.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, definió el encuentro como “una jornada que refuerza nuestra responsabilidad y nuestra identidad”. Subrayó que las reflexiones compartidas “demuestran que Lanzarote está preparada para liderar un turismo que protege su territorio y garantiza bienestar a su gente”.

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó que el trabajo del viernes “evidenció que la sostenibilidad en Lanzarote es planificación, medición y coherencia”, y que el diálogo con otros destinos “confirma la solidez y la vigencia de nuestro modelo insular”.

Ambos resaltaron la implicación del Gobierno de Canarias y de España, de la mano de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que valoraron la jornada como un paso decisivo hacia un turismo más competitivo y responsable, agradeciendo el papel de Lanzarote como referencia internacional.

Otro de los invitados destacados de la jornada fue Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, quien destacó la importancia de compartir experiencias y avanzar de manera coordinada entre territorios para construir un modelo que aporte valor real a las comunidades.

Asimismo, António D. Abreu, director de Ecología y Ciencias de la Tierra de la UNESCO y secretario del Programa MAB, recordó que “turismo y conservación deben caminar juntos y que las Reservas de la Biosfera, como la de Lanzarote, tienen un papel crucial en la protección de la biodiversidad”.

Los tres bloques temáticos abordaron cuestiones esenciales para el presente y el futuro del turismo: el fenómeno del overtourism, la necesidad de claridad y veracidad en la comunicación de la sostenibilidad, y la regeneración e innovación como motores de transformación. Participaron representantes de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Euskadi, Finlandia, junto a entidades como UNESCO, NECSTouR, European Travel Commission, el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), ALA (Asociación Líneas Aéreas), KlimaLink/Futouris, On Vacation y Microsoft.

De manera unánime, las intervenciones coincidieron en que la sostenibilidad solo es creíble cuando se sustenta en datos verificables, gobernanza efectiva y cooperación real entre administraciones, tejido empresarial y ciudadanía.

La jornada culminó con la adopción oficial de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30, que actualiza los principios de 1995 y los adapta a los desafíos sociales, climáticos y económicos del presente. Con este hito, Lanzarote reafirma su liderazgo internacional y su vocación de impulsar un turismo que no solo conserve, sino que regenere; que no solo observe, sino que actúe; y que no solo inspire, sino que transforme.