Canarias inaugura en Lanzarote la primera instalación geotérmica para climatización en un hospital público

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, han visitado este miércoles la instalación de geotermia recientemente estrenada en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote. Se trata del primer hospital público en Canarias que apuesta por una planta de geotermia de muy baja entalpía, una solución energética innovadora que permitirá climatizar y generar agua caliente sanitaria con energías limpias.

Este hito marca un avance importante en la estrategia de descarbonización del Servicio Canario de la Salud (SCS), y refuerza el compromiso del Gobierno regional con la eficiencia energética y la sostenibilidad en el ámbito sanitario.

¿En qué consiste la geotermia de muy baja entalpía?

La geotermia de muy baja entalpía aprovecha la temperatura casi constante del subsuelo para intercambiar calor con un edificio mediante bombas de calor de alta eficiencia. En lugar de depender de combustibles fósiles o electricidad convencional para calefacción, aire acondicionado o agua caliente sanitaria (ACS), se utiliza la energía térmica del terreno como fuente renovable.

Este sistema es especialmente eficaz en climas como el canario, donde las variaciones térmicas no son extremas, lo que facilita un rendimiento estable. Las bombas de calor geotérmicas permiten un elevado ratio de rendimiento energético: por cada unidad de energía eléctrica consumida, se generan varias unidades de energía útil para climatización o ACS.

En el caso del Molina Orosa, la planta tiene una potencia térmica de 1.002 kW y está diseñada para ofrecer aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria usando esa energía limpia del subsuelo.

Impacto energético: datos de la instalación

Según los cálculos compartidos en la visita:

La planta aportará alrededor de 2,7 GWh anuales de energía térmica al hospital.

al hospital. De esos: 1,87 GWh se destinarán a calefacción, 0,58 GWh a refrigeración, y 0,22 GWh a agua caliente sanitaria.

se destinarán a calefacción, a refrigeración, y a agua caliente sanitaria. Los rendimientos estacionales medios (SPF) alcanzan valores superiores a 6 en calefacción y a 5 en refrigeración. Esto significa que la energía útil generada multiplica por más de cinco la electricidad consumida, lo que se traduce en mayor eficiencia frente a sistemas tradicionales.

El resultado: un ahorro notable en la factura energética, una reducción considerable del consumo fósil y una disminución palpable de las emisiones de CO₂ vinculadas al funcionamiento del hospital.

Inversión y financiación del proyecto

La instalación geotérmica del Molina Orosa costó 1.232.711 euros. La financiación se distribuyó de la siguiente manera:

650.983 euros proceden de fondos cofinanciados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, mediante un programa de subvenciones para instalaciones térmicas renovables, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

proceden de fondos cofinanciados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, mediante un programa de subvenciones para instalaciones térmicas renovables, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El resto, 581.728 euros, ha sido aportado directamente por el Servicio Canario de la Salud con fondos propios.

Las obras arrancaron en 2024, e incluyeron tanto la perforación de pozos geotérmicos como la adaptación de las salas técnicas del hospital, redes de distribución y la integración de las nuevas bombas de calor con los sistemas existentes.

Técnica aplicada: dos fases del proyecto

El proyecto se estructuró en dos fases:

Perforación de cuatro pozos de 60 metros de profundidad, equipados con bombas capaces de recircular hasta 230 metros cúbicos de agua por hora. Este agua sirve como medio de intercambio térmico con el subsuelo. Reforma de la instalación térmica del hospital, mediante la incorporación de dos bombas de calor de alta eficiencia, vinculadas a los circuitos de aire acondicionado, calefacción y ACS.

Gracias a esta doble vía —captación de la energía del terreno y modernización de los sistemas internos—, la instalación optimiza el uso energético y reduce el impacto ambiental.

Un paso pionero dentro de la red sanitaria canaria

Este es el primer pilotaje de geotermia en un hospital de la red del Servicio Canario de la Salud. Se considera una solución plenamente replicable en otros centros de la comunidad, lo que podría impulsar una transformación profunda en cómo se gestionan la climatización y la energía en los hospitales públicos de la isla.

Con esta instalación, el Molina Orosa mejora su calificación energética y se posiciona como uno de los centros sanitarios pioneros en España en utilizar geotermia para cubrir de forma integral sus necesidades térmicas.

De la salud a la sostenibilidad

Durante la visita, Fernando Clavijo destacó que este proyecto “pone de manifiesto que Canarias aspira a liderar la transición ecológica también desde el ámbito de la sanidad pública”. Según sus palabras, la innovación tecnológica puede ofrecer mayor confort a pacientes y profesionales, a la vez que reducir la huella de carbono.

Para Esther Monzón, la planta geotérmica representa “una pieza clave” de la hoja de ruta de su Consejería: la estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030. Añadió que con el Molina Orosa “se demuestra que la eficiencia energética no es solo una cuestión económica, sino también de salud y responsabilidad hacia las futuras generaciones”.

Por su parte, Mariano H. Zapata señaló que la geotermia es “una aliada esencial” para descarbonizar las islas, especialmente en territorios como Lanzarote, y destacó el potencial de esta combinación entre políticas energéticas y sanitarias para reducir emisiones, estabilizar el consumo y aprovechar los recursos naturales isleños.

Salud Zer0 Emisiones Netas 2030: un compromiso con el futuro

La estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030, recientemente declarada Proyecto Estratégico para Canarias, reúne distintas actuaciones orientadas a promover la eficiencia energética, las energías renovables, la gestión sostenible del agua y la economía circular en los centros sanitarios de la comunidad.

Este reconocimiento del proyecto por parte del Gobierno autonómico implica que iniciativas como la del Molina Orosa podrán beneficiarse de apoyo institucional, asesoramiento técnico y especial visibilidad pública, lo que facilita su difusión y posible adopción en otros hospitales del archipiélago.