'César Manrique. Cien años de Memoria viva': Centros Turísticos edita el primer libro sobre el artista para preservar su legado

El Cabildo de Lanzarote acogió ayer martes la presentación de César Manrique. Cien años de Memoria viva, una publicación de gran formato que profundiza en la vida y obra del artista lanzaroteño. La obra, elaborada por el catedrático Francisco Galante, ha sido impulsada por la Corporación Insular y los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) como parte de las acciones vinculadas al centenario del nacimiento del creador.

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, subrayó durante la presentación que esta edición no es solo un libro, sino un aporte significativo al patrimonio etnográfico de la isla. En su intervención destacó el papel del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) como herramienta para fortalecer la identidad insular y apoyar proyectos culturales de largo recorrido.

Tovar agradeció el trabajo de investigación que sustenta la obra y señaló que publicaciones de esta magnitud refuerzan la memoria colectiva y permiten comprender mejor la evolución cultural de Lanzarote durante el último siglo.

Un homenaje a "un auténtico explorador del paisaje"

El consejero de los CACT, Ángel Vázquez, resaltó que esta es la primera vez que los Centros editan un libro dedicado al artista que concibió su filosofía y su diseño original y reconoció la contribución de Galante para documentar con rigor la trayectoria del creador lanzaroteño.

El consejero invitó a la ciudadanía a acercarse a la obra para “descubrir a un auténtico explorador del paisaje”, un artista adelantado a su tiempo cuya visión ambiental continúa marcando la identidad de la isla.

Por otro lado, Vázquez recordó la figura del escritor y gestor cultural Félix Hormiga, fallecido el pasado lunes.

Presentación de libro 'César Manrique. Cien años de Memoria viva´, de Francisco Galante / La Provincia

Un compromiso de medio siglo

Visiblemente emocionado, Francisco Galante, director de la Cátedra César Manrique de la Universidad de La Laguna, explicó que este libro nace del compromiso adquirido con el propio artista hace cinco décadas. El investigador relató que Manrique le enseñó a contemplar la naturaleza de Lanzarote con otros ojos, desde los detalles más pequeños hasta la magnitud volcánica que define el territorio.

Galante detalló que el proceso de elaboración ha sido “todo un reto”, ya que ha invitado a personas que trabajaron estrechamente con Manrique a contribuir con textos y piezas creativas que enriquecen la narrativa central. Su objetivo, señaló, es vincular de manera directa la obra del artista con la isla que marcó toda su trayectoria vital.

El catedrático animó a la ciudadanía “a no olvidar el discurso de Manrique” y a mantener vivo el legado del artista, cuyo pensamiento ecológico y estético continúa siendo un referente en políticas de sostenibilidad y ordenación territorial.

Un recorrido exhaustivo por la vida y obra del artista

La publicación explora un siglo de creación artística, desde los primeros apuntes escolares de Manrique hasta sus experiencias en Nueva York, pasando por su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su posterior regreso a Lanzarote. El libro analiza fuentes inéditas y aporta documentos poco conocidos que arrojan luz sobre su proceso creativo, su pasión por la naturaleza y su defensa del paisaje lanzaroteño.

El volumen también repasa la filosofía “Verde” que impregnó su obra y su relación con los Centros de Arte, Cultura y Turismo, considerados hoy un ejemplo de integración entre arquitectura, arte y entorno natural. Además, recoge el programa de actividades impulsadas con motivo del centenario del artista.

Una edición de lujo con distribución gratuita en la isla

La obra se presenta en un estuche que reúne tres volúmenes bilingües (español e inglés), con un total de 1.000 páginas y un destacado apartado gráfico. Muchas de las imágenes y documentos incluidos no habían sido publicados hasta ahora.

Los CACT han producido una primera tirada de mil ejemplares, que serán distribuidos gratuitamente entre centros educativos, bibliotecas y espacios culturales de Lanzarote, con el objetivo de facilitar el acceso al material y fomentar su consulta entre el público joven y la comunidad investigadora.

Este proyecto se integra en el Programa 1.5.3 de Difusión del Patrimonio, perteneciente a la Estrategia Lanzarote 2016-2025 financiada a través del FDCAN, gestionado por la Vicepresidencia del Cabildo. La iniciativa tiene como finalidad promover acciones que consoliden la memoria cultural de la isla y acercar su patrimonio a la ciudadanía.