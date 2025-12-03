La Policía Nacional desactiva cuatro puntos de venta de droga en Arrecife en tres meses

La Policía Nacional ha desmantelado cuatro puntos de venta de droga al menudeo en distintas zonas de Arrecife entre septiembre y noviembre, en el marco de un dispositivo sostenido contra el microtráfico en áreas residenciales. Las actuaciones han culminado con la detención de cuatro personas y la intervención de diversas cantidades de hachís, cocaína, marihuana, pastillas y dinero en efectivo procedente de la venta ilegal.

La primera operación tuvo lugar el 12 de septiembre en el entorno del Parque de la Vega, donde fue detenido un varón con dosis de hachís preparadas para su distribución y efectivo obtenido de las transacciones.

El 7 de octubre, los agentes actuaron en la zona de la calle Charif, interceptando a un hombre que portaba cocaína, pastillas y una suma relevante de dinero, todo ello supuestamente destinado a la venta directa.

La Policía Nacional desactiva cuatro puntos de venta de droga en Arrecife / LP/DLP

El 27 de octubre, la intervención se trasladó a las inmediaciones del Parque de Altavista. En este caso, el detenido distribuía sustancias desde un vehículo. En el registro se hallaron dosis de cocaína, hachís y marihuana, además de efectivo.

La operación más reciente se desarrolló el 25 de noviembre en la zona del Parque de Argana. Allí fue detenido otro individuo en posesión de pastillas, hachís y cocaína en dosis fraccionadas, así como material de preparación y manipulación de estupefacientes.

Refuerzo policial y colaboración ciudadana

Estas intervenciones forman parte de una estrategia de refuerzo en la presencia policial en puntos conflictivos de la ciudad, con el objetivo de erradicar focos activos de distribución y reforzar la seguridad en entornos vecinales.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es clave en la detección de actividades ilícitas y garantiza que toda información facilitada será tratada con estricta confidencialidad.