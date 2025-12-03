Teguise da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces y un belén renovado

La Navidad ya se vive en Teguise. El Ayuntamiento dio por iniciadas las fiestas con el tradicional encendido de luces y la inauguración del Belén municipal, dos actos que congregaron a vecinos y visitantes en el conjunto histórico de La Villa.

El evento, celebrado en la Plaza de los Leones, frente a la Casa de la Cultura, marcó el arranque oficial de las celebraciones tanto en el casco histórico como en Costa Teguise, La Graciosa y el resto de pueblos del municipio.

La tarde comenzó con el espectáculo familiar La Fábrica de Chocolate, que preparó el ambiente previo al encendido. Con la plaza llena de público, la alcaldesa Olivia Duque, acompañada por un integrante del Rancho Chico, activó el dispositivo que iluminó las principales calles del casco histórico. El gesto simbólico abrió un programa navideño que se extenderá durante las próximas semanas y que busca fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, durante el encendio del alumbrado navideño en La Villa este martes / La Provincia

Parranda y chocolate caliente

Tras el encendido, la parranda El Golpito interpretó música tradicional por distintas calles del centro histórico hasta llegar a la Plaza Camilo José Cela (Plaza del Hoyo), donde se inauguró oficialmente el Belén municipal. La comitiva musical contribuyó a mantener el ambiente festivo que caracterizó la tarde, con familias, residentes y turistas acompañando el recorrido.

El acto culminó con la habitual degustación de chocolate caliente y truchas, un guiño gastronómico típico de estas fechas que reforzó el carácter comunitario del encuentro.

Un belén renovado que homenajea la identidad de Teguise

El Belén vuelve a ocupar su emplazamiento habitual en la Plaza del Hoyo y ha sido diseñado nuevamente por el artista local Rigoberto Camacho, quien incorporó diferentes novedades pensadas para enriquecer la experiencia de los visitantes. Entre ellas destacan:

Un volcán con efectos de humo .

. Recreaciones de arquitectura tradicional de Lanzarote .

. Elementos representativos del municipio, como la molina , la ermita de Las Nieves o el Risco de Famara .

, la o el . Efectos sonoros integrados en la instalación.

Inauguración del belén en la Villa de Teguise / La Provincia

Desde el Ayuntamiento señalan que el objetivo de esta propuesta es poner en valor el paisaje, la historia y las tradiciones del municipio, aportando un enfoque renovado sin perder la esencia de la representación clásica.

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó la importancia simbólica de este acto: “Hoy hemos encendido algo más que las luces de Navidad; hemos encendido la ilusión de nuestras familias y la emoción de nuestros niños y niñas. Un agradecimiento especial para los equipos municipales y para Rigoberto Camacho, que un año más nos regala un Belén que refleja nuestra historia, nuestra cultura y nuestro paisaje”.

Más iluminación y nuevos espacios decorativos en todo el municipio

Este año, el área de Vías y Obras ha realizado un despliegue especial del alumbrado navideño. El concejal Eugenio Robayna explicó que se han instalado nuevos motivos en diferentes pueblos, así como en rotondas y accesos principales. Toda la iluminación pasa a ser propiedad municipal, fruto de las nuevas adquisiciones basadas en tecnología LED de bajo consumo, una apuesta por un modelo más eficiente y sostenible.

Además, en las próximas semanas se seguirán habilitando nuevos puntos de luz y espacios decorativos. Entre ellos destaca el llamado “Rincón de las Estrellas”, que se integrará en el casco histórico como un espacio pensado para el disfrute de residentes y visitantes.

Una programación navideña para todos los públicos

El concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, invitó a toda la población a participar en un programa que busca ser inclusivo y cercano. Las actividades abarcan propuestas para familias, actos culturales, tradiciones locales y encuentros sociales en los distintos núcleos del municipio.

Machín destacó que el objetivo es que cada vecino y vecina, desde La Villa hasta La Graciosa, sienta la Navidad como algo propio y encuentre en el calendario propuestas adaptadas a todos los gustos.