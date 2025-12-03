Violenta pelea con once implicados en pleno centro de Arrecife

El centro de Arrecife vivió el pasado sábado, 29 de diciembre, una noche marcada por la violencia tras registrarse una pelea multitudinaria en la que participaron alrededor de once personas. La reyerta, que tuvo lugar este pasado sábado en la calle Argentina, ha generado preocupación entre vecinos y transeúntes por la creciente frecuencia de estos episodios en la zona. Según informó el diario La Voz de Lanzarote, un lector hizo llegar a la redacción un vídeo grabado durante la pelea, en el que se observa a varias personas propinándose puñetazos, golpes y patadas. El suceso ocurrió sin que, según el testigo, se personaran ni agentes de la Policía Local ni servicios sanitarios, a pesar de la magnitud del altercado. De acuerdo con el relato del ciudadano que grabó la escena y compartió el vídeo con La Voz de Lanzarote, no hubo presencia policial ni sanitaria durante el transcurso de la pelea. Esta ausencia ha generado críticas entre vecinos de la zona, quienes insisten en la falta de vigilancia y de una respuesta rápida ante estos incidentes.

Más información en La Voz de Lanzarote