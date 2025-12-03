El vuelco de una hormigonera en la LZ-2 deja un herido y obliga a cerrar el acceso al Aeropuerto de Lanzarote desde Arrecife

Un camión hormigonera ha volcado sobre las 6.00 horas este miércoles en la autovía LZ-2, a la altura del aeropuerto César Manrique–Lanzarote, en el municipio de San Bartolomé, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Los bomberos recibieron la alerta que indicaba que una persona estaba atrapada en el vehículo siniestrado. Al llegar al lugar del suceso, los efectivos comprobaron que el afectado ya se encontraba fuera de la cabina. Los bomberos procedieron a evaluarlo y prestarle atención inicial hasta la llegada del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En el momento inicial de la asistencia, el varón presentaba traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

Vuelco de una hormigonera, este miércoles en la LZ 2, a la altura del Aeropuerto de Lanzarote. / La Provincia

Tras la asistencia al conductor, los equipos actuantes desconectaron las baterías del camión para evitar riesgos adicionales y, posteriormente, la Guardia Civil autorizó los trabajos de limpieza.

Cierre del acceso al aeropuerto desde Arrecife

El Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Lanzarote procedió a retirar los restos del accidente, lo que ha obligado a cerrar de forma temporal el acceso al aeropuerto en el sentido Arrecife–Tías mientras concluyen los trabajos. Para acudir al aeropuerto se debe ir por la entrada en sentido contrario, Tías-Arrecife.

Para llegar a la terminal, los conductores debieron utilizar el sentido contrario (Tías–Arrecife) hasta la finalización de las labores de retirada y limpieza.

El tráfico será restablecido una vez se garantice la seguridad en la zona afectada.