Arrecife activa una bolsa de empleo para contratar nuevos conductores ante la inminente llegada de más guaguas

El Ayuntamiento de Arrecife ha abierto una nueva convocatoria pública para crear una bolsa de empleo destinada a la contratación de conductores de guaguas. La iniciativa aparece recogida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 3 de diciembre y responde al proceso de modernización del transporte urbano que la capital lanzaroteña desplegará a partir de 2026.

El anuncio, firmado por el alcalde Yonathan de León, marca el inicio de un procedimiento destinado a cubrir las necesidades del servicio municipal ante la llegada de nuevas guaguas, algunas de las cuales se incorporarán en las próximas semanas. La Concejalía de Transportes y Movilidad, dirigida por Mario González Altube, prevé ampliar la flota con hasta ocho vehículos de gran capacidad, de los que cuatro están ya en proceso de entrega y dos en fase de licitación. Para el próximo año, el consistorio planea continuar con la compra de más unidades.

Un plan de mejora para transformar el transporte urbano

Este proceso de contratación forma parte del plan municipal para renovar y ampliar el servicio de Guaguas Urbanas de Arrecife, que incluye nuevos recorridos, rutas más cortas y una reducción de los tiempos de espera en las paradas. El grupo de Gobierno ha mostrado en repetidas ocasiones su intención de dar un impulso significativo al transporte público como una alternativa real de movilidad en la capital.

Con más vehículos disponibles, el Ayuntamiento considera imprescindible reforzar también la plantilla de conductores, de manera que el crecimiento de la flota pueda desarrollarse sin afectar al funcionamiento diario del servicio. La bolsa de empleo, según destaca el área municipal, permitirá disponer de personal cualificado para cubrir sustituciones, refuerzos y nuevas incorporaciones estructurales.

Requisitos para optar a la bolsa de empleo

Las bases específicas para participar en este procedimiento se publican íntegramente en el BOP y establecen los criterios para la formación de una Lista Específica de Empleo correspondiente a la categoría de Conductor de Transporte Público (Grupo IV / C2). El proceso se desarrollará mediante concurso de méritos, en el que se valorarán aspectos como la experiencia profesional y la formación acreditada.

El Área de Recursos Humanos, dirigida por la concejala Eli Merino, recuerda los requisitos obligatorios para participar:

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. En caso de títulos obtenidos en el extranjero, será necesaria la homologación expedida por el Estado español.

o equivalente. En caso de títulos obtenidos en el extranjero, será necesaria la homologación expedida por el Estado español. Permiso de conducir tipo D , con una antigüedad mínima de 12 meses desde la publicación de la convocatoria. Para carnés extranjeros, deberá presentarse la correspondiente convalidación.

, con una antigüedad mínima de 12 meses desde la publicación de la convocatoria. Para carnés extranjeros, deberá presentarse la correspondiente convalidación. Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte de viajeros, en los términos establecidos por el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio .

para el transporte de viajeros, en los términos establecidos por el . Tener al menos diez puntos en el permiso de conducir en la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

Todos los requisitos deberán mantenerse no solo en el momento de presentar la instancia, sino durante todo el proceso selectivo hasta la formalización del contrato o nombramiento.

Presentación de solicitudes

Quienes deseen participar deben cumplimentar la solicitud oficial incluida como Anexo en el BOP. La instancia está disponible tanto en la publicación oficial como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Arrecife, así como en la unidad de Recursos Humanos del propio consistorio.

El BOP detalla toda la documentación que debe adjuntarse, entre ella:

Fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente.

Acreditación del título académico exigido.

Copia del permiso de conducir tipo D y del CAP.

Certificados de experiencia profesional en tareas relacionadas con el transporte de viajeros.

Cualquier documentación justificativa de los méritos que se deseen valorar.

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido, haciéndolas llegar dirigidas al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arrecife.