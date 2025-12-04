Arrecife rectifica y retira la cláusula excluyente de los Campamentos Conciliadores de Navidad tras reconocer un “error de redacción”

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Maite Corujo, ha informado este jueves de la retirada inmediata de una cláusula incluida en el documento de inscripción de los Campamentos Conciliadores de Navidad que provocó inquietud entre familias y asociaciones de la isla. La empresa adjudicataria del servicio también ha pedido disculpas por la situación.

La polémica surgió tras la difusión de un texto que, según reconocen ambas partes, transmitía un mensaje contrario a los valores de inclusión que deben guiar cualquier servicio municipal dirigido a la infancia. Tanto el área municipal como la entidad gestora han subrayado que la redacción publicada no reflejaba la realidad del programa ni los principios recogidos en el contrato público.

Un error ligado a experiencias de la campaña de verano

Según explican responsables municipales y de la empresa, la cláusula procedía de un error derivado de la intención de recoger incidentes muy específicos ocurridos durante los campamentos de verano. En aquella campaña, señalan, se vivieron situaciones complejas relativas a ratios y necesidades de apoyo que no estaban previstas inicialmente.

Sin embargo, admiten que la forma en la que quedó redactado el documento no era adecuada y podía interpretarse como excluyente, algo totalmente opuesto al espíritu del programa.

Nuevo documento y garantías de inclusión

Tras la revisión conjunta, se ha eliminado por completo el texto erróneo y se emitirá un nuevo documento corregido, ajustado a la normativa vigente y alineado con los principios de inclusión que rigen cualquier actividad municipal.

El Ayuntamiento asegura que ningún menor será excluido por motivos de discapacidad, necesidades educativas o apoyos específicos, reafirmando así su compromiso con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Diálogo abierto con familias y asociaciones

La Concejalía y la empresa adjudicataria se mantienen a disposición de las familias y de las asociaciones de la isla para resolver dudas y recoger sugerencias que eviten que una situación similar vuelva a producirse.

Ambas partes subrayan que su objetivo es garantizar un servicio igualitario, accesible y plenamente inclusivo, en línea con las recomendaciones de organismos públicos y entidades vinculadas a la atención a la diversidad.