El Auditorio Jameos del Agua incorpora una plataforma elevadora portátil para mejorar la accesibilidad
Ángel Vázquez, consejero de los CACT, destaca la importancia de la iniciativa, que facilita el acceso autónomo y seguro a personas con movilidad reducida en el tubo volcánico
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote han puesto en marcha una nueva medida para mejorar la accesibilidad en uno de los enclaves más emblemáticos de Lanzarote: el Auditorio Jameos del Agua. Se trata de una plataforma elevadora vertical portátil, diseñada para facilitar el acceso a la primera fila del patio de butacas a las Personas con Movilidad Reducida (PMR).
La elevadora cuenta con suelo antideslizante, botón de parada de emergencia y barreras de seguridad, elementos pensados para garantizar un uso cómodo y fiable. Gracias a esta infraestructura, las PMR podrán acceder al auditorio a través del elevador situado junto al escenario y ubicarse en la primera fila sin depender de asistencia externa.
Un reto histórico en un entorno protegido
El consejero de los CACT, Ángel Vázquez, destacó que esta actuación supone un avance importante para resolver un problema “histórico” vinculado a la accesibilidad de un espacio tan particular como un tubo volcánico protegido. Tal como señaló, la instalación permite “un acceso autónomo, seguro y sin ayuda adicional”, algo especialmente relevante en un espacio natural con fuertes condicionantes estructurales.
La plataforma portátil se adapta a las características del recinto y cumple con el objetivo de mejorar la experiencia de todas las personas visitantes, una línea de trabajo prioritaria para los Centros.
Compromiso con la inclusión en los actos culturales
La nueva medida se suma a otras acciones encaminadas a reforzar la accesibilidad en los Centros Turísticos. Solo en 2024, casi un centenar de personas con movilidad reducida asistieron a actividades culturales en el Auditorio Jameos del Agua, lo que refleja la creciente necesidad de garantizar entornos inclusivos.
