El belén de Navidad 2025 del Cabildo de Lanzarote: trineo, renos, camellos de gran tamaño y un volcán

La explanada del Cabildo de Lanzarote se convirtió este miércoles en el escenario del acto que marca el inicio oficial de la programación de la Navidad 2025–2026 de la institución en la isla. Consejeros, personal de la corporación y numerosos vecinos participaron en el tradicional encendido de la iluminación y en la inauguración del belén institucional, un evento que combinó música, tradición y un ambiente familiar.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, fue el responsable de accionar el alumbrado, un gesto simbólico que quiso compartir con los niños y niñas presentes, invitándolos a acompañarlo en el escenario. Antes de la cuenta atrás, Betancort expresó un mensaje cargado de valores comunitarios: pidió “mucha salud y trabajo” para la población de Lanzarote y La Graciosa, y animó a vivir estas fechas “desde la solidaridad, la empatía y la unión familiar”.

Música, sabores tradicionales y un ambiente festivo

El acto estuvo amenizado por el Cuarteto Navideño, que interpretó villancicos populares y contribuyó a crear un ambiente cálido en los exteriores del Cabildo. Como parte de la tradición insular, se ofreció a los asistentes una degustación de truchas —dulces típicos de estas fechas— y licores navideños, reforzando el carácter cercano de la celebración.

Momento del encendido del árbol de Navidad del Cabildo de Lanzarote, este miércoles / La Provincia

Durante su intervención, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, trasladó un mensaje de cercanía institucional. “Felicitamos a toda la población desde la primera Institución de la Isla y recordamos que el Cabildo está para todo lo que necesiten”, afirmó, apelando a disfrutar de estas semanas “con unión, sosiego y rodeados de quienes más queremos”.

El consejero de Cultura, Jesús Machín, aprovechó la ocasión para adelantar detalles de la programación navideña diseñada por su área. Explicó que la propuesta incluye actividades infantojuveniles y el ciclo Navidad Isleña, una iniciativa que combina música, folclore y cultura popular para fomentar la participación de las familias.

Un belén inspirado en los paisajes de Lanzarote y La Graciosa

Uno de los elementos más fotografiados de este año es el Belén exterior, que recrea escenarios característicos de Lanzarote y La Graciosa. Su pieza central es un volcán decorativo, elaborado en gomaespuma y con efecto de lava, que rinde homenaje a la identidad volcánica del territorio. Esta representación se complementa con escenas tradicionales que reflejan la vida y los paisajes más emblemáticos de ambas islas.

El Cabildo ha renovado íntegramente la decoración tanto interior como exterior del edificio principal para ofrecer un espacio más accesible, festivo y pensado para el disfrute de toda la ciudadanía. La fachada combina elementos clásicos con propuestas más contemporáneas, como un trineo navideño, figuras de renos adaptadas para que las familias puedan fotografiarse y tres camellos de gran tamaño que completan el recorrido exterior.

Detalles del belén de Navidad 2025 del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

El espacio está presidido por un gran abeto monumental, decorado con más de 25.000 luces LED de bajo consumo, alineándose con los objetivos de eficiencia energética promovidos en Canarias y en el conjunto del Estado.

Una Navidad que apuesta por la participación y la identidad insular

Con este acto, el Cabildo de Lanzarote da comienzo a una programación navideña que busca reforzar la convivencia, el disfrute familiar y la puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de la isla.

La institución invita a residentes y visitantes a participar en las numerosas actividades previstas para las próximas semanas, confiando en que la Navidad 2025–2026 se convierta en un tiempo de encuentro, celebración y memoria colectiva.