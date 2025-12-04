El centro de buceo de Puerto del Carmen sale a licitación por 1,3 millones de euros

El proyecto denominado Parque Ecológico de actividades subacuáticas Puerto del Carmen, Tías, que aglutina la actividad deportiva relacionada con el buceo, ha salido a licitación por 1,39 millones de euros, importe actualizado este año. El Ayuntamiento de Tías promueve estas obras con un proyecto modificado para mejorar su viabilidad.

El valor estimado del contrato es de 1.391.026,63 euros (impuestos incluidos) con un plazo de ejecución de nueve meses para realizar obras de ingeniería y trabajos de construcción de inmuebles, pavimentación e instalación de carpintería de madera. El proyecto pretende, además, dar continuidad al paseo peatonal de la Avenida del Varadero.

Características del centro de buceo de Puerto del Carmen

Se crearán servicios e infraestructuras que permitan el uso del espacio para actividades subacuáticas dotándolo de zonas de sombra, asientos, vestuarios, duchas y aseos accesibles. Se habilitará una superficie exterior que pueda albergar también a residentes y turistas que no precisen de los servicios de buceo pero puedan disfrutar de un mirador en la zona de la escollera.

Infografía del proyecto del Centro de Buceo de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. / La Provincia

El proyecto contempla «instalaciones de carácter desmontable realizadas con estructura de madera y metálica atornillada desmontable y suelo de madera que se soportan mediante una ligera cimentación de hormigón armado».

Aunque la prioridad será la movilidad de los peatones, se mantendrá el rodonal que permita el acceso de vehículos autorizados y de emergencia. Se incorporará también espacio de aparcamiento para bicicletas.

Ermita de Masdache

Por otra parte, el Ayuntamiento también licita la mejora y ornamentación exterior de la ermita de Santa María Magdalena, en Masdache. La actuación, con un presupuesto de 153.882 euros, contempla la sustitución del pavimento y la adecuación integral del entorno del templo. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de diciembre.